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Европа
25.09.2022 13:55

Греция сократила импорт российского газа за счет других производителей

Греция сократила импорт российского газа более чем наполовину в этом году благодаря увеличению поставок от других производителей на свой единственный терминал сжиженного природного газа под Афинами

Греция сократила импорт российского газа за счет других производителей

Греция сократила импорт российского газа более чем наполовину в этом году благодаря увеличению поставок от других производителей на свой единственный терминал сжиженного природного газа под Афинами. Об этом сообщил оператор газовой сети страны, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

LNG-терминал на острове Ревитусса, в 40 км от Афин, может хранить 225 000 кубометров газа и регазифицировать 1400 кубометров в час.

Он вызывает растущий интерес со стороны внутренних и региональных импортеров и играет ключевую роль в энергетической стратегии Греции и ее усилиях по повышению безопасности поставок в преддверии зимы, сообщила Мария Рита Галли, исполнительный директор греческого оператора газовой сети DESFA.

«В контексте энергетического кризиса Ревитусса является инфраструктурой для импорта, терминалом, который позволяет различные источникам поставок, различным источникам LNG поступать на греческий газовый рынок. Уже в этом году, максимально задействовав Ревитусу, мы наблюдаем снижение импорта газа из России с 40% до менее чем 20%», — сказала Галли.

С ростом спроса на LNG во всем мире количество грузов, прибывающих в Ревитусу, удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Греция в течение многих лет полагалась на Россию для удовлетворения около 40% своих потребностей в газе, но она увеличила закупки LNG в других странах в соответствии с планом Европейского Союза по сокращению зависимости от российской энергии.

Она также получает российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», который также доставляется в Венгрию через Сербию.

Почти две трети из 6,5 млрд кубометров газа, ежегодно потребляемого Грецией, используются для производства электроэнергии.

Как и другие европейские страны, она столкнулась с резким ростом цен на энергоносители и с прошлого года потратила около 9 миллиардов евро на субсидирование счетов за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий.

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