Польша запросила у Германии $1,3 трлн за ущерб во время Второй мировой войны
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны в 1939–1945 годах
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны в 1939–1945 годах. Об этом говорится в сообщении на странице МИД Польши в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Польша запросила выплату $1,3 трлн в виде репараций, написало агентство AP. По словам Рау, которые привело агентство, нота затрагивает вопросы как денежных выплат, так и возвращения предметов искусства и архивов, вывезенных из Польши во время оккупации. Ноту передадут в МИД Германии. Рау подписал документ незадолго до встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая прибудет в Варшаву на конференцию по безопасности, написало AP. На своей странице в Twitter Рау отметил, что нота отражает стремление Польши к «комплексному урегулированию последствий немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны».
Власти Польши считают, что Германия должна заплатить за нанесенный во время войны ущерб, а власти Германии придерживаются позиции, что страна выплатила компенсации пострадавшим странам, включая Польшу, и считают вопрос закрытым, отметило AP. Сумму $1,3 трлн в начале сентября — к годовщине начала Второй мировой войны — назвал лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его мнению, эти деньги «вполне приемлемы» для экономики Германии и не сильно ее обременят.
Министерство культуры Польши 15 сентября сообщило, что направило России заявление о реституции семи произведений искусства, которые были вывезены с территории страны в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет о картинах «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Христос и грешница» Луки Джордано и «Итальянский пейзаж со стаффажем» Андреа Локателли. Представители российского Министерства культуры говорили, что заявленные произведения относятся к особой категории ценностей, так как они были привезены в Советский Союз в рамках процедуры реституции, и вопросы, связанные с этими произведениями искусства, решаются в особом порядке.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Оккупация Польши закончилась в 1945 году, когда Красная армия СССР выбила немецкие войска с территории страны.