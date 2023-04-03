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Европа
03.04.2023 12:16

Польша передала Украине несколько МиГ-29

На вооружении в Польше состоит 28 МиГ-29, их планируют заменить на западные истребители. 16 марта президент Польши Анджей Дуда рассказал о планах передать первые МиГ-29 Украине в ближайшее время

Польша передала Украине несколько МиГ-29

Польша направила несколько истребителей МиГ-29 Киеву, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. По его словам, передача первой партии истребителей завершена.

«Несколько "МиГов" уж отправлено, насколько я знаю», — сказал Марчин Пшидач в эфире радио RMF FM. «По моей информации, этот процесс уже закончился, в смысле передача первой части», — добавил он.

На вооружении в Польше состоит 28 МиГ-29, их планируют заменить на западные истребители. 16 марта президент Польши Анджей Дуда рассказал о планах передать первые МиГ-29 Украине в ближайшее время. Он пояснял, что остальные истребители проходят сервисное обслуживание и также будут поставлены в Украину. Позже замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский добавил, что не все истребители будут переданы Украине сразу.

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