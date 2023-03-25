Польша кратно увеличит производство боеприпасов для Украины
Владимир Зеленский не раз обращался к странам Запада с просьбой предоставить Украине больше боеприпасов, без чего осуществить ожидаемое контрнаступление будет весьма затруднительно
Польский производитель боеприпасов, компания Dezamet, значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины, сообщил премьер-министр страны Тадеуш Моравецкий.
Dezamet - подразделение государственной оборонной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Компания производит боеприпасы для артиллерии, минометов и гранатометов.
В частности, Dezamet производит артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм - это стандарт для крупнокалиберной артиллерии НАТО.
Польша уже производит такие боеприпасы для собственных нужд - на вооружении Войска польского стоят самоходные артиллерийские установки K9 Thunder и Krab. Варшава передала Киеву некоторое количество САУ Krab еще в прошлом году.
Как рассказал журналистам Моравецкий, правительство планирует разместить на предприятии новые заказы на боеприпасы и рассчитывает, что Dezamet расширит их производство. Руководство компании заявило, что на предприятии появится несколько тысяч новых рабочих мест.
Нехватка боеприпасов стала проблемой на войне в Украине спустя несколько месяцев после ее начала. «Снарядный голод» сейчас испытывают обе стороны конфликта.
Президент Владимир Зеленский и другие украинские официальные лица не раз обращались к странам Запада с просьбой предоставить Украине больше боеприпасов, без чего осуществить ожидаемое контрнаступление будет весьма затруднительно.
Как писала в начале этого месяца газета Financial Times, Украина просит Евросоюз поставлять ей по 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.
На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год