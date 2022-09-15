Меню
Европа
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
Европа
15 сентября 2022, 22:21

Великобритания отказалась приглашать российскую делегацию на похороны Елизаветы II

МИД Великобритании сообщил посольству России в Лондоне о решении не направлять российской стороне приглашения на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II

Великобритания отказалась приглашать российскую делегацию на похороны Елизаветы II

МИД Великобритании сообщил посольству России в Лондоне о решении не направлять российской стороне приглашения на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом сообщило российское Министерство иностранных дел. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение кощунственным и безнравственным.

Великобритания объяснила решение продолжающейся военной операцией на Украине. «Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную. Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками С. Бандерой и Р. Шухевичем»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой.

МИД РФ считает, что «объединительный образ королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач». Ведомство выразило соболезнования британскому народу в связи с «постигшей его большой утратой».

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Погребальный обряд состоится 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Ожидается, что в Лондоне на похоронах будут присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц. По информации Reuters, кроме России приглашения также не получили Белоруссия и Мьянма.

Материалы по теме
Наследство раздадут по-королевски
По данным Британской разведки Россия умышленно лжет о вывозе зерна из Украины, чтобы отвести от себя вину
Карл III объявлен королем Великобритании
Сейчас на главной
Экономика
России поставили «красный флажок» по безопасности полетов. Теперь другие страны имеют право не пускать ее самолеты на свои территории
Международная организация гражданской авиации, входящая в структуру ООН, поставила России «красный флажок» на странице аудита результатов безопасности полетов
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
США
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
Минфин США пригрозил неамериканским финансовым компаниям ограничениями при заключении контрактов с НСПК, потому что они таким образом могут поддержать «усилия России по обходу санкций США»
Сжиженный поток
Газпром
Сжиженный поток
«Газпром» намерен изучить возможность расширения завода по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая». Площадка уже обладает всей отгрузочной инфраструктурой, но в России может не оказаться оборудования, необходимого для строительства линии такой мощности в условиях санкций
Жители оккупированного Мариуполя вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества
Мариуполь
Жители оккупированного Мариуполя вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества
Местные жители обвинили в бездействии оккупационные власти города и вышли на стихийный митинг с требованием восстановить коммунальные услуги
Авторская колонка
«России сейчас не до Южного Кавказа»
4 сентября в Ереване возобновились протесты против якобы нового мирного соглашения Азербайджана и Армении. Очередная вспышка недовольства произошла после слов армянского премьер-министра Никола Пашиняна о готовности ради мира принять сложные решения
Дризе Дмитрий
Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм
США
Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм
Прокуратура штата Калифорния подала в суд Сан-Франциско иск к корпорации Amazon, обвинив ее в монополизме. Правоохранители считают, что компания препятствует рыночной конкуренции
Министерство промышленности и торговли России заявили, что ожидают больший спрос на инженеров, чем на экономистов
профессии
Министерство промышленности и торговли России заявили, что ожидают больший спрос на инженеров, чем на экономистов
Замглавы Минпромторга Алексей Ученов заявил, что в стране растет спрос на технические специальности и средне-профессиональное образование
В Ереване прошел митинг за отставку Никола Пашиняна
митинги
В Ереване прошел митинг за отставку Никола Пашиняна
Жители Еревана вышли на митинг за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. На центральном проспекте Баграмяна собрались около десяти тысяч человек. Люди скандировали «Никол — предатель!» и Армения без Никола»
Северогарантический альянс
Договор безопасности
Северогарантический альянс
Киев обнародовал проект международного договора, предполагающего предоставление Украине беспрецедентных гарантий безопасности ведущими мировыми игроками. Гарантии выписаны как жесткие обязательства, которые на себя должны взять США, Великобритания, Германия, Франция, Турция и другие страны
В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
санкции
В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину
Политика
Российским пропагандистам выплатили из бюджета почти миллиард рублей на поддержку войны
Из созданного Владимиром Путиным Президентского фонда культурных инициатив с 24 февраля выделили около миллиарда рублей на пропагандистские мероприятия в поддержку войны, в том числе на концерты с Z-символикой
Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
латвия
Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
Также в суде отметили, что финансирование демонтажа советских памятников осуществляется, прежде всего, за средства физических и юридических лиц и уже потом – за счет городского бюджета
Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
война в украине
Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
Разные группы официальных российских лиц публично и непублично пытались выйти на переговоры с Украиной, заявила Ольга Стефанишина
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции
ЕС
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции
Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране
Португалия расследует кибератаку, в ходе которой похитили секретные документы НАТО
Португалия
Португалия расследует кибератаку, в ходе которой похитили секретные документы НАТО
Прокуратура Португалии расследует кибератаку на Генеральный штаб Вооруженных сил, в ходе которой секретные документы НАТО были похищены и выставлены на продажу в даркнете
Министерство финансов рекомендует россиянам копить рубли и дефицитные товары
сбережения
Министерство финансов рекомендует россиянам копить рубли и дефицитные товары
По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, в сложившихся обстоятельствах россиянам не следует хранить сбережения в валютах недружественных стран
По состоянию на сегодняшний день, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года
По 18 странам Европы распределено в общей сложности 160 газовых хранилищ. Они опустеют, если ЕС и его соседи, с которыми Союз имеет общую сеть поставок, в частности Великобритания, Швейцария и Балканы, не смогут снизить спрос на газ как минимум на 10%
Урсула фон дер Ляйен обвинила Владимира Путина в развязывании энергетической войны
ЕС
Урсула фон дер Ляйен обвинила Владимира Путина в развязывании энергетической войны
В ходе ежегодного послания Европарламенту председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС не планирует снимать с России санкции и непоколебим в своей поддержке Украины