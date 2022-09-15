Великобритания отказалась приглашать российскую делегацию на похороны Елизаветы II
МИД Великобритании сообщил посольству России в Лондоне о решении не направлять российской стороне приглашения на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II
МИД Великобритании сообщил посольству России в Лондоне о решении не направлять российской стороне приглашения на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом сообщило российское Министерство иностранных дел. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение кощунственным и безнравственным.
Великобритания объяснила решение продолжающейся военной операцией на Украине. «Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную. Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками С. Бандерой и Р. Шухевичем»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой.
МИД РФ считает, что «объединительный образ королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач». Ведомство выразило соболезнования британскому народу в связи с «постигшей его большой утратой».
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Погребальный обряд состоится 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Ожидается, что в Лондоне на похоронах будут присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц. По информации Reuters, кроме России приглашения также не получили Белоруссия и Мьянма.