Урсула фон дер Ляйен обвинила Владимира Путина в развязывании энергетической войны
В ходе ежегодного послания Европарламенту председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС не планирует снимать с России санкции и непоколебим в своей поддержке Украины
В ходе ежегодного послания Европарламенту председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует снимать с России санкции и непоколебим в своей поддержке Украины. Она также обвинила Владимира Путина в развязывании энергетической и экономической войны против Европы и анонсировала поездку на Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
«Санкции останутся. Сейчас время для решительности, а не уступок… Путин потерпит поражение, а Украина победит… Я направляюсь сегодня на Украину, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским»,— рассказала госпожа фон дер Ляйен перед Европарламентом в Страсбурге (трансляция выступления доступна на YouTube). Она также выразила уверенность, что западные санкции «разорвут» экономику России.
Последний раз председатель ЕК была на Украине с визитом в июне. Тогда она обсуждала с представителями Украины заявку страны на вступление в Евросоюз.