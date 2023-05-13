Боррель поддержал поставки Украине оружия дальнего действия
Глава внешнеполитической службы ЕС приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. По его словам, Россия наносит удары с большого расстояния, поэтому Украине тоже нужно оружие, которое может вести огонь так
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. По его словам, Россия наносит удары с большого расстояния, поэтому Украине тоже нужно оружие, которое может вести огонь так. Он также сообщил, что Украине в Бахмуте (Артемовске) нужна тысяча снарядов в день.
«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние»,— сказал он после встречи глав МИДов ЕС с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой (цитата по ТАСС). Господин Боррель уточнил, что поставка Украине дальнобойных ракет свидетельствует о том, что Запад намерен продолжать поддерживать Киев в ходе конфликте с Россией.
Также он уточнил, что поставки вооружений необходимо наращивать. В качестве примера Жозеп Боррель привел данные о том, что Украина нуждается для ведения боевых действий в одном только Артемовске (украинское название — Бахмут) в тысяча снарядов в день.
Глава дипломатии Евросоюза также уточнил, что начало переговоров о приеме Украины в ЕС на его встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «не обсуждалось». По мнению Жозепа Борреля, Киеву для вхождения в состав Евросоюза необходимо будет «провести большую работу» и в данный конкретный момент эта тема не является первостепенной.
В феврале газета The Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что ВСУ готовы применять британские ракеты для ударов по целям в Крыму. 11 мая телеканал CNN сообщил, что Великобритания передала ВСУ ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. Это самые дальнобойные ракеты из всех, которые Запад отправлял Киеву. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен публично поддержал отправку на Украину этих ракет, уточнив, что их применение и использование «отвечает интересам» Киева в ходе военного конфликта с РФ.