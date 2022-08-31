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Европа
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
Европа
31 августа 2022, 18:47

Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы

Президент Украины, во время своего выступления на Forum 2000 в Праге, призвал государства Европейского Союза запретить на своей территории российские государственные СМИ

Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства Европейского Союза запретить на своей территории российские государственные СМИ и пропагандистов. Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на Forum 2000 в Праге. Об этом сообщает Reuters.

«Ни один российский торговец пропагандой не должен оставаться на территории ЕС. Ни одному российскому государственному телеканалу нельзя разрешать и дальше работать на территории ЕС», – заявил он.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Позже этот список пополнили Rossiya24, TV center International и RTR Planeta.

Несмотря на санкции, российский пропагандистский иноязычный канал RT создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

Кроме того, Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.

На этом фоне Германия и Франция хотят, чтобы Европейский Союз применил «творческие пути», позволяющие распространять независимую информацию внутри России для противодействия кремлевской пропаганде.

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