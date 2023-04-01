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Треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
Украина
01.04.2023 16:30

Владимир Зеленский ввел санкции против Минфина, более чем 200 россиян и 300 юрлиц из России

Президент Украины подписал два указа о введении санкций против физических и юридических лиц из России. В санкционном списке представлены 33 физлица из РФ и 225 российских юрлиц

Владимир Зеленский ввел санкции против Минфина, более чем 200 россиян и 300 юрлиц из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против физических и юридических лиц из России. В санкционном списке указа №192 представлены 33 физлица из РФ и 225 российских юрлиц, другой указ (№191) вводит санкции против 239 граждан и 155 юрлиц из России и других государств. Среди организаций и граждан, против которых ввели ограничения, — Министерство финансов России, Главное управление специальных программ президента РФ и экс-глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Документы опубликованы на сайте президента.

Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают, в частности, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств. Исключение составляют только четыре компании: Научно-производственное объединение «Електромашина», Бийское производственное объединение «Сибприбормаш», Нижнеломовский электромеханический завод и Славгородский завод радиоаппаратуры. Для них лишь на пять лет запрещен транзит товаров через Украину и вывод с ее территории капиталов.

В прошлый раз Украина вводила санкции против россиян и российских юрлиц 27 февраля. Тогда в санкционные списки попали, в частности, движение «Народный фронт «За Россию» и структуры создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также сам предприниматель.

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