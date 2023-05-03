Меню
Общество
RU / EN
Как общество и государство манипулируют мужчинами, чтобы те жертвовали собой
03.05.2023 00:22

Российская пропаганда готовила для россиян два сценария украинского контрнаступления

В распоряжении СМИ оказалась свежая методичка для российских пропагандистов. В ней говорится, как нужно освещать готовящееся украинское контрнаступление

Российская пропаганда готовила для россиян два сценария украинского контрнаступления

В распоряжении издания  «Медуза» оказалась свежая методичка, подготовленная администрацией президента РФ для российских пропагандистов. В ней государственным и провластным СМИ среди прочего рассказывают, как нужно освещать готовящееся украинское контрнаступление.

Кремль просит пропагандистов «не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО» — и не говорить о том, что «Киев якобы не готов к „контрнаступу“». Провластные СМИ, наоборот, должны сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину.

Два источника «Медузы», близких к администрации президента, пояснили, что у такого освещения готовящегося контрнаступления есть простое объяснение:

Если наступление будет неудачным, можно будет говорить: армия [России] умело отразила превосходящую по мощности атаку. Цена этой победы сильно вырастет.

Если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и займет территории, их потеря тоже будет объяснима: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась.

В этой же методичке Кремль «советует» пропагандистам «не педалировать информацию о суммах средств», которые направляются из российского бюджета на восстановление инфраструктуры на оккупированных и аннексированных украинских территориях. Доподлинно неизвестно, сколько именно РФ потратит на это, — вероятно, сумма превысит один триллион рублей; уже в первом квартале 2023 года дефицит бюджета составил 2,4 триллиона рублей.

Вместо этого пропагандисты расскажут о том, как в России «решаются проблемы», — например, о ремонте в школах, детских садах и больницах. Судя по методичке, в Кремле уверены, что такие сюжеты будут иметь «общественное одобрение».

«Понятно, что проблемы [с экономикой] будут, и понятно, из-за чего. Траты на „спецоперацию“ никуда не денутся. В первую очередь будут резаться расходы на ту же инфраструктуру: получится, что в новых регионах ремонтируют, а в старых — нет. Реакция [жителей российских регионов] понятна: у нас забрали. Лучше не показывать в конкретных суммах, сколько забрали. С Крымом это уже было», — поясняет один из близких к АП источников «Медузы».

Его слова подтверждаются данными внутрироссийского опроса «Левада-Центра» в 2017 году. Тогда значительная доля респондентов (41%) заявляла, что бюджетные вложения в Крым берутся «за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий». Больше половины (55%) ответивших так полагали, что власти, финансируя Крым за счет уменьшения социальных расходов российских регионов, действуют неправильно. Более того, по опросам ВЦИОМ в том же году, 84% россиян выступали против дополнительного финансирования Крыма.

Еще одной «нежелательной темой» для пропаганды неожиданно стали репетиции парада по случаю 9 Мая. В нескольких регионах России «по соображениям безопасности» уже решили полностью отказаться от праздника. Кроме того, в Москве и других городах не будут проводить традиционное шествие «Бессмертного полка». Собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, отказались комментировать причину такого решения.

Один из сотрудничающих с властью политтехнологов в разговоре с «Медузой» предположил, что дело не только в том, что власти не могут обеспечить безопасность мероприятий, — скорее всего, в 2023-м в параде будет участвовать меньше техники, чем в прошлые годы, а та, что все-таки выйдет на площади, по большей части будет старой: «Современные машины, скорее всего, нужны на фронте».

Пока неизвестно, соответствуют ли такие рассуждения действительности, однако Кремль в своей методичке действительно «рекомендует» пропагандистам «не муссировать» тему подготовки к 9 Мая.

Материалы по теме
Забытые «Алёшки»
Не мобилизирующая паутина
Коммуниста, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации армии
Сейчас на главной
Второй за сутки грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области
Диверсии на железных дорогах
Второй за сутки грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области
В Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда, сообщил телеграм-канал 112. Информацию подтвердил источник, близкий к МВД
Китай проголосовал за резолюцию ООН, где Россия названа агрессором
Китай проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за проекты подобных резолюций
Власти ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС
ЮАР
Власти ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС
Переговоры с Россией ведутся из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. Власти ЮАР предлагают президенту России принять участие в саммите по видеосвязи
Безвозвратные потери
санкции
Безвозвратные потери
Санкции Запада в ответ на российское вторжение в Украину не оказали на российскую экономику терминального эффекта, однако привели к огромным безвозвратным потерям и поставили на путь демодернизации те отрасли, которые добились наибольших успехов в повышении своей международной конкурентоспособности
ВСУ назвали атаку на нефтехранилище в Севастополе подготовкой к контранаступлению
Крым
ВСУ назвали атаку на нефтехранилище в Севастополе подготовкой к контранаступлению
Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала пожар на нефтехранилище в Севастополе, который произошел вчера, 29 апреля, в результате удара беспилотника
Лозунги вместо имен и «подвигов»
война в украине
Лозунги вместо имен и «подвигов»
Для официальных сообщений о погибших в Украине характерна крайняя скудость информации о них и практически полное отсутствие какой-либо «человеческой истории». Так, в Дагестане о потерях чаще всего сообщают спустя значительное время – в связи с вручением наград родственникам или открытием мемориальной доски
Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецсудно России находилось возле места взрыва «Северного потока»
Российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом «Северный поток» за четыре дня до того, как трубы были взорваны 26 сентября прошлого года
Московские аэропорты подверглись налету дронов
дроны
Московские аэропорты подверглись налету дронов
Возле московских аэропортов начали появляться неизвестные беспилотники. Один из дронов был замечен в опасной близости от самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Шереметьево,
США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению
США
США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению
США рассматривают возможность принятия дополнительных ответных мер по Договору о стратегических наступательных вооружениях, если Россия не пересмотрит свое решение о приостановке участия в нем
Авторская колонка
Человек для окопа
Проблемы, которые порождает репрессивное по сути своей законодательство, являются не сиюминутными и даже не среднесрочными, а долгосрочными. Гигантского размера мины закладываются под само будущее страны
Колесников Андрей
На представительства России за рубежом совершили 16-е нападение с начала войны. На этот раз на Кипре
В столице Кипра Никосии загорелся «Русский дом» — культурный центр Россотрудничества после того, как в него, вероятно, бросили «коктейли Молотова», сказала ТАСС. Это уже как минимум 16-е нападение на российские представительства за рубежом с начала войны
В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года
США
В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрит резолюцию, в которой говорится, что политика Вашингтона должна быть направлена на восстановление Украины в границах 1991 года
Ядерный кольт
ядерное оружие
Ядерный кольт
Известную фразу «Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными» нередко повторяют, имея в виду не знаменитый револьвер, а ядерное оружие. Обладание ядерным оружием позволяет нивелировать превосходство противника в конвенциональных вооруженных силах, подобно тому как кольт 45-го калибра позволил слабым успешно противостоять сильным
Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году
ЕС
Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году
Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу
Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности для участия в Wimbledon
В 2022 году россиянам и белорусам не разрешили участвовать в Wimbledon. В ответ международные ассоциации ATP и WTA оштрафовали турнир и лишили его рейтинговых очко
В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Челябинск
В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Администрация Челябинской области опубликовала распоряжение об организации смотра-конкурса на лучшее бомбоубежище в Челябинске. Согласно документу, конкурс проводится с 20 апреля по 31 мая
Правые против правых
Сельхоз продукция
Правые против правых
Запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Европу стал крупнейшим кризисом украинской политики ЕС за 13 месяцев войны. США и ЕС не только поставляют Украине оружие, но и тратят значительные средства на поддержку ее экономики, разрушенной войной и блокадой торговых путей через Черное море
Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь
Южная Корея
Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь
Список продукции, на поставки которой в РФ и Беларусь требуется специальное разрешение, вырос с 57 до 798 позиций, сообщает корейское информагентство Ренхап. Это ответ Сеула на продолжающееся российское вторжение в Украину