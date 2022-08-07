Британская разведка рассказала о погибших и уволенных российских генералах
С начала войны в Украине как минимум 6 российских командующих были уволены из-за провалов и 10 генералов погибли, сообщила разведка Великобритании
С начала войны в Украине как минимум 6 российских командующих были уволены из-за провалов и 10 генералов погибли, сообщила разведка Великобритании.
«Плохая результативность вооруженных сил во время вторжения в Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий», — отметили в Минобороны королевства.
Там рассказали, что недавно были отстранены двое высокопоставленных военных: генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточного военного округа в мае; генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Имя Кочеткова в связи с этим событием упоминали российские официальные СМИ — они называли его временно исполняющим обязанности командующего.
В Минобороны Британии также напомнили, что ранее был снят генерал Александр Дворников, который отвечал за общее командование в Украине. В апреле он сменил того, кто провалил наступление на Киев — имя опального генерала не называлось. Дворников, имеющий боевой опыт в Сирии, был назначен командующим в апреле. Источники Би-би-си утверждали, что ему поставили задачу добиться победы к 9 мая. По данным западных разведок, Дворников должен был исправить ошибки, допущенные в начале войны. Однако в мае он перестал появляться в войсках, писала The New York Times.
В свою очередь генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко, а генерал-полковник Александр Лапин заменил генерал-полковника Андрея Сердюкова на посту командующего группировкой войск «Центр».
В середине мая британская разведка сообщала, что за фиаско в захвате Харькова был отстранен генерал-лейтенант Сергей Кисель. Он командовал элитной 1-й гвардейской танковой армией.
«Увольнения усугубляются тем, что как минимум 10 российских генералов погибли на поле боя в Украине. Несогласованность командования усиливает тактические и оперативные трудности России», — подчеркивает разведка. При этом фамилии убитых генералов там не назвали.
Ранее издание «Медуза» сообщило, что президент РФ Владимир Путин очень не хочет, чтобы кто-нибудь из российских генералов набрал популярность на фоне войны в Украине. Он опасается, что они перестанут ему подчиняться.
Из-за страха Путина российское телевидение и другие подконтрольные власти СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. Сам состав командования сохранялся в секрете почти 4 месяца с начала вторжения.
5 августа источники провластного уральского СМИ Ura.ru сообщили о вероятной отставке генерал-майора Рустама Миннекаева. Он занимает должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе.
«Не так давно главном военно-политическом управлении сменился начальник — вместо генерал-полковника Геннадия Жидко был назначен генерал-полковник Виктор Горемыкин (он также стал замминистра обороны РФ). Новый руководитель не оценил достоинств и заслуг Миннекаева и подыскивает ему замену», — отметили источники, знакомые с ситуацией. Кандидатура офицера, который будет заниматься военно-патриотической работой в Центральном военном округе вместо него, пока не раскрывается.
В апреле Миннекаев назвал целью второго этапа войны в Украине выход к Приднестровью. Он отметил, что в регионе якобы нарушаются права русскоязычного населения. Позже зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что «в ближайшее время» Москва может признать независимость Приднестровской Республики, где жители якобы считают себя частью России и хотят присоединиться к ней.