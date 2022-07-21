Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Драги
21 июля Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Тогда в канцелярии президента сообщили, что правительство останется у власти «для решения текущих вопросов»
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Тогда в канцелярии президента сообщили, что правительство останется у власти «для решения текущих вопросов».
Как отметила газета Corriere della Sera, в таком случае действия кабинета министров были бы существенно ограничены. В частности, не могли быть разработаны законопроекты, в том числе финансовые и законодательные акты, а также не допускались бы новые назначения.
Драги решил уйти в отставку после того, как «Движение пять звезд», которое входит в правящую коалицию, отказалось участвовать в голосовании по законопроекту о помощи населению на фоне инфляции, представленному командой премьера. Партия выступает против некоторых предложенных мер.
Маттарелла сперва отставку Драги не принял и предложил ему проконсультироваться с парламентом, чтобы оценить сложившуюся политическую ситуацию.
20 июля парламент Италии принял резолюцию о вотуме доверия Драги, но от раскола правительство это не спасло. В голосовании отказались участвовать три основные коалиционные партии — «Движение пять звезд», «Вперед, Италия» и «Лига».
Затем Драги во второй раз объявил об отставке. Как сообщал Reuters, Маттарелла планирует назначить досрочные выборы в сентябре.