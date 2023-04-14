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Европа
14.04.2023 02:48

Минюст Италии начал проверку миланских судей в связи с побегом из страны Артема Усса

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверки в отношении судей Милана, где из-под домашнего ареста ранее сбежал сын губернатора Красноярского края Артем Усс

Минюст Италии начал проверку миланских судей в связи с побегом из страны Артема Усса

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверки в отношении судей Милана, где из-под домашнего ареста ранее сбежал сын губернатора Красноярского края Артем Усс, сообщает Corriere della Sera. В прокуратуру города также направлена инспекция, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.

В частности, пишет Corriere della Sera, министерство планирует выяснить основания, на которых Артема Усса в конце 2022 года перевели из заключения под домашний арест, несмотря на «возможный риск его побега». Кроме того, Минюст считает, что в доме россиянина не установили необходимый надзор. La Repubblica уточняет, что дом, где находился Артем Усс, проверяли каждые 72 часа.

Ранее La Repubblica сообщала, что итальянские следователи установили личности причастных к побегу Артема Усса. Всего речь идет о не менее десяти человек, непосредственно в операцию по побегу были вовлечены шесть-семь человек, утверждает газета.

Как считают следователи, Артем Усс отправился в Триест из Милана, сменив несколько машин по дороге. В Триесте господин Усс перешел границу Словении, откуда затем попал в Сербию, а оттуда на самолете в Россию, следует из версии следователей.

Артема Усса задержали в Милане в октябре 2022 года по запросу Минюста США по подозрению в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США и перевел его под домашний арест. 23 марта стало известно, что он сломал свой электронный браслет и покинул арендованную в Милане квартиру. 4 апреля Артем Усс сообщил о том, что находится в России.

В России в октябре 2022 года Артема Усса объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал его. После возвращения в РФ господина Усса, добровольно явившегося в МВД, отпустили под подписку о невыезде.

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