Поставляя Украине оружия Италия предотвращает третью мировую войну
В декабре Гвидо Крозетто говорил, что поставки оружия из Италии на Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что третья мировая война начнется, «когда русские танки прибудут в Киев и на границы Европы». По его мнению, надо не допустить этого, чтобы избежать мировой войны. Об этом министр сказал после двусторонней встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню вчера, 27 января, сообщает портал RaiNews.
В совместном заявлении министров по итогам встречи говорится, что «развязанная Россией война представляет собой самую серьезную угрозу миру и стабильности на Европейском континенте со времен окончания Второй мировой войны». Они обвинили Россию в «явном нарушении принципов целостности и нерушимости территориальных границ», международного права и устава ООН. Министры обороны Италии и Франции договорились продолжать военную поддержку Украине, а также «защищать Средиземное море от новых угроз и рассмотреть наращивание совместных производственных возможностей для противовоздушной обороны».
В декабре Гвидо Крозетто говорил, что поставки оружия из Италии на Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом. Итальянский министр также отмечал, что Италия «не строила антироссийский фронт, а стала помогать стране, в которую Россия вторглась».