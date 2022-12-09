Меню
Европа
RU / SE
Россияне скупают йод на случай ядерной войны
Европа
09.12.2022 15:05

Из порта в Италии исчезла задержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера

Роскошная яхта, принадлежащая российскому олигарху, конфискованная в соответствии с санкциями ЕС, исчезла из порта на итальянском острове Сардиния этим летом

Из порта в Италии исчезла задержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера

Роскошная яхта, принадлежащая российскому олигарху, конфискованная в соответствии с санкциями ЕС, исчезла из порта на итальянском острове Сардиния этим летом. Об этом говорится в публикации издания The Guardian.

22-метровая яхта Aldabra принадлежит Дмитрию Мазепину, миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений и отцу бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и конфисковано в марте, когда Мазепин был включен в санкционный список после начала вторжения России в Украину.

Яхта оставалась там до июня, однако за несколько часов до того, как удалось подтвердить принадлежность судна Мазепину, она исчезла.

«Мазепин знал, что находится в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали над тем, чтобы установить, что яхта принадлежит ему, поскольку нам нужно было изучить цепочку владения. Мы находились в процессе подтверждения (права собственности. - Ред.), когда яхту забрали», - прокомментировал источник в отделе финансовой полиции Сардинии. 

По словам полиции, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана, чтобы перевезти яхту из Италии.

Расследование, проведенное командиром группы финансовой полиции Ольбии Карло Лаццари, показало, что яхта сделала остановку в небольшом порту Бизерта в Тунисе, но в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

По словам полиции, компании, которая участвовала в организации плавания, и капитану, который утверждал, что не знал о принадлежности судна олигарху, грозит штраф до 500 тысяч евро за незаконный вывоз судна из Италии.

Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Никита Мазепин, уволенный в марте из американской команды Формулы-1 «Haas», был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом.

Итальянские власти также арестовали виллу Rocky Ram на Сардинии, связанную с Никитой Мазепиным.

Материалы по теме
Постфашисты у власти в Италии
Из-за засухи в Италии уровень воды в самом большом озере Гарда приближается к рекордно низкому показателю
Налоговая полиция Италии арестовала активы архитектора «дворца Путина»
Сейчас на главной
«Украина — на первом месте»
Германия
«Украина — на первом месте»
В течение последних пятидесяти лет в германской политике в отношении России доминировала идея «особых отношений», основы которой были заложены концепцией «изменения путем сближения», сформулированной правительством Вилли Брандтом и затем последовательно продвигаемой немецкими социал-демократами
Узбекистан отказался от «тройственного газового союза» с Россией
Узбекистан
Узбекистан отказался от «тройственного газового союза» с Россией
Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным
ЕС планирует ввести санкции против 169 компаний за помощь российскому ВПК
Девятый пакет санкций ЕС против России направлен на военно-промышленный комплекс страны. В новый черный список войдут 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ
Тайвань пожертвует $1 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Киева
Тайвань
Тайвань пожертвует $1 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Киева
Глава МИД Тайваня Джозеф У, мэр Киева Виталий Кличко, а также основатель благотворительного фонда «Дарничане» Григорий Маленко подписали меморандум о взаимопонимании
Украинский депутат Гончаренко призвал запретить транзит российского газа через Украину
транзит газа через украину
Украинский депутат Гончаренко призвал запретить транзит российского газа через Украину
Алексей Гончаренко направил в правительство депутатское обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину и закрыть все трубопроводы, поставляющие топливо из России в Европу
Доля китайских машин на российском рынке достигла 30%
автомобильный рынок
Доля китайских машин на российском рынке достигла 30%
Данные российского аналитического агентства Автостат, предоставленные Рейтер, свидетельствуют о том, что в ноябре продажи легковых автомобилей китайских брендов составили 16.138 штук против 8.235 в январе
«Эрдоган хуже Путина - у Путина нет идеологии»
Турция
«Эрдоган хуже Путина - у Путина нет идеологии»
Турецкий журналист, главный редактор англоязычной газеты Today's Zaman Бюлент Кенеш в октябре 2015 года был арестован за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его приговорили к 21 месяцу тюремного заключения за критику президента в Твиттере
В Финляндии нашли семь яхт, связанных с попавшими под санкции россиянами
финляндия
В Финляндии нашли семь яхт, связанных с попавшими под санкции россиянами
Финская таможня завершила расследование в отношении 27 арестованных ранее в этом году яхт, в семи случаях была обнаружена связь судов с попавшими под санкции, введенных против России и Беларуси
Авторская колонка
«Мы не рабы»
Количество тюремных «бунтовщиков» растет год от года. В 2020 году 282 человека осуждены за «дезорганизацию» по статье 321 УК, в 2021 — 320 человек, а в первую половину 2022 — уже 192 человека. Скорее это можно назвать репрессиями тех, кто «качает права» за решеткой.
Шестун Александр
У Владимира Путина нашлась кубышка
коррупция
У Владимира Путина нашлась кубышка
Владимир Путин мог заработать $1,12 млрд на перепродаже акций крупного проекта по добыче и переработке сжиженного природного газа на Ямале «Ямал СПГ». Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой может быть президент России
В Германии арестовали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота
Федеральная прокуратура Германии заявила о задержании гражданки России по подозрению в участии в террористической организации. По этом делу задержаны 24 гражданина Германии и одна гражданка России
Европа обогнала США по обязательствам помощи Украине
Евросоюз
Европа обогнала США по обязательствам помощи Украине
Страны и институты ЕС обязались предоставить почти 52 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи. Обязательства, взятые США, составляют чуть менее 48 миллиардов евро
Российские регионы столкнулись с резким падением налоговых сборов с бизнеса
налоги
Российские регионы столкнулись с резким падением налоговых сборов с бизнеса
Поступления налога, который обеспечивает каждый третий рубль собственных доходов субъектов, а в прошлом году принес им 4,5 трлн рублей, рухнули на 40% в годовом выражении в октябре
Политика
Превентивное поражение
Уже понесенные в ходе военного конфликта в Украине военные, экономические и политические потери России таковы, что даже относительная победа, шансы которой невысоки, не позволит быстро восполнить их. В результате при любом исходе конфликта в ближайшие годы и, возможно, десятилетия Россия вынуждена будет перейти в режим «самоограничения», чтобы восстановить подорванные силы и репутацию
На Россию надвигается лавина банкротств
банкротства
На Россию надвигается лавина банкротств
Череда корпоративных банкротств надвигается на российскую экономику на фоне рецессии и санкций Запада, которые начали приносить бизнесу убытки на сотни миллиардов рублей
Бум понауехавших
иммиграция
Бум понауехавших
Еще в начале войны МВФ предсказывал, что глубокий спад российской экономики в 2022 году замедлит экономический рост в соседних странах. Однако для многих соседей России кризис, связанный с войной и санкциями, оказался окном возможностей
Пентагон представил свой новейший бомбардировщик-невидимку B-21 Raider
США
Пентагон представил свой новейший бомбардировщик-невидимку B-21 Raider
B-21 является частью усилий Пентагона по модернизации всех трех звеньев его ядерной триады, которая включает ядерные баллистические ракеты шахтного базирования и боеголовки, запускаемые с подводных лодок
Сейм Латвии рассмотрит идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
На следующей неделе комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и представлениям начнет рассмотрение подписанной более чем 10 000 жителей инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю