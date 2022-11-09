Меню
Беларусь
RU / SE
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
Беларусь
Войска РФ
RE: RUSSIA
09.11.2022 13:57

Попутная жертва

Наращивание «региональной группировки» в Беларуси свидетельствует не столько о приготовлении к войне, сколько о демонтаже белорусского суверенитета

Попутная жертва

Вступит ли Беларусь в войну и будет ли ее территория использована для нового этапа вторжения? Только что российское министерство обороны опубликовало кадры прибытия российской военной техники на территорию республики, однако Беларусь вряд ли вступит в войну, а если вступит, то вряд ли сумеет оказать на ее ход серьезное влияние, считают эксперты. Участие в войне на стороне России, по всей видимости, крайне не популярно в республике, и грозит Лукашенко обострением внутриполитической обстановки. Наращивание присутствия российских военных в Беларуси является, скорее, демонстрацией утраты республикой остатков суверенитета. К тому же Лукашенко теряет традиционную монополию на контакты с российским руководством: московская бюрократия все чаще ведет дела со своими белорусскими контрагентами напрямую, через его голову.
Александр Лукашенко объявил о создании некой «региональной группировки» войск еще 10 октября, а 8 ноября российское министерство обороны опубликовало видео с кадрами прибытия эшелона с военной техникой в Беларусь и совместными учениями. Российское военное присутствие в республике нарастает, однако пока численность российских войск невелика, считают эксперты. Проект гражданского мониторинга «Гаюн» утверждает, что солдаты, прибывшие в Беларусь, — это российские срочники, направленные для обучения. В таком случае белорусские маневры Кремля выглядят скорее постановкой, призванной отвлечь силы украинской армии.

Резкое ухудшение положения России в Украине и ослабление Москвы может поставить под угрозу и существование режима Лукашенко, отмечается в обзоре лондонского Европейского центра по международным отношениям (ECFR). Поэтому теоретически белорусские войска могут вторгнуться в северные или западные области Украины, где проходят маршруты поставок западных вооружений украинской армии. В настоящий момент Лукашенко проводит скрытую адресную мобилизацию и новую пропагандистскую кампанию, указывает независимое белорусское издание «Наша Нiва». Повестки получают бывшие военнослужащие и отставные сотрудники полиции. Военные медики также проходят обучение, а некоторым гражданским сообщили, что при необходимости они будут мобилизованы в первой волне призыва. 

Однако Беларусь вряд ли сможет существенно повлиять на ход войны, даже если вступит в нее, считают аналитики. У белорусской армии попросту нет на это ресурсов, писал еще месяц назад военный аналитик Конрад Музыка. В настоящий момент она насчитывает 50 тыс. солдат и офицеров, но ее боеспособное ядро — так называемые Силы специальных операций — насчитывает, по данным отчета Центра анализа стратегий и технологий за 2020 год, не более 4–6 тыс. человек. По данным того же отчета, в вооруженных силах Беларуси числится всего чуть более 1200 танков, однако в строю из них находится не более 450. Эффективность белорусской ПВО тоже весьма сомнительна: в основном она оснащена российскими зенитными комплексами большой дальности С-300, которые оказались безуспешными против реактивных систем залпового огня HIMARS, находящихся на вооружении у ВСУ. Наконец, украинская армия заминировала дороги и поля на границе с Беларусью, уничтожила ряд логистически важных мостов и теперь гораздо лучше готова к атаке с севера, чем в начале войны.

Об отношении белорусского общества к войне и возможному участию в ней судить сложно — в Беларуси не проводятся независимые социологические опросы. Организованные лондонским Королевским институтом международных отношений (Chattam House) весной и летом 2022 года онлайн-опросы беларусов рисуют не вполне однозначную картину. Около 20% ответивших считают, что Беларусь должна встать на сторону Украины или осудить российское вторжение, не вступая в конфликт; около 30% выступают за декларацию полного нейтралитета, а 25% — за то, чтобы декларировать поддержку России, но никак не участвовать в конфликте. Лишь 3–4% ответивших высказались за то, чтобы участвовать в конфликте на стороне России.

Нет сомнений, что выборка исследования сдвинута в сторону более продвинутого и оппозиционно настроенного населения. Однако идея военного неучастия в конфликте разделяется практически всеми ответившими на вопросы и, видимо, отражает настроение общества в целом. При этом даже среди участников опроса каждый четвертый предлагал высказаться в поддержку России, а каждый третий (34%) был согласен с утверждением, что российские военные не используют оружие против мирных жителей в Украине, что свидетельствует о влиянии российских провоенных нарративов на белорусскую аудиторию. В то же время при таком раскладе мнений реальное вступление в войну и проведение неизбежной в этом случае мобилизации грозят Лукашенко обострением внутриполитической обстановки.

Однако российские военные маневры в Беларуси, возможно, в большей степени имеют отношение не к ее прямому участию в войне, но к «ползучему» изменению фактического статуса республики и соотношению сил внутри нее. Как отмечают авторы обзора ECFR, тот факт, что российские войска теперь могут беспрепятственно перемещаться по территории республики, свидетельствует о том, что Беларусь де-факто утратила значительную часть своего суверенитета. Это сказывается и на положении Александра Лукашенко. Как пишет эксперт «Карнеги Politika» Григорий Нижников, в новых реалиях Лукашенко утратил «монополию на Россию»: российские чиновники все больше и шире устанавливают контакты и «решают вопросы» с белорусскими чиновниками и влиятельными лицами напрямую, минуя Лукашенко, чего он раньше категорически не допускал. Действительно, такой порядок взаимодействия, учитывая полную экономическую зависимость Беларуси, становится способом окончательного размывания остатков белорусского суверенитета и прямого подчинения белорусской бюрократии ее московским контрагентам. Беларусь, таким образом, вероятно, становится попутной жертвой российского вторжения в Украину.

Материалы по теме
Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
В Херсонской области остановлено движение гражданского транспорта через Днепр
Сейчас на главной
Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты
война в украине
Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты
Более 80% российских сухопутных войск увязли в Украине, а санкции и экспортный контроль сильно затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны
В мире
Саммит для смелых
Ровно через неделю в Индонезии, в курортном районе Нуса Дуа на острове Бали, начнется встреча лидеров G20 – группы самых влиятельных государств и экономик мира, которую часто называют «большой двадцаткой»
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
война в украине
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
Россия столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии
В Еврокомиссии допустили вступление Украины в ЕС до 2024 года
Еврокомиссия
В Еврокомиссии допустили вступление Украины в ЕС до 2024 года
Несмотря на то что Украина, вероятно, не сможет быстро и в полном объеме завершить реализацию необходимых для вступления в Евросоюз реформ, ее интеграция в ЕС до 2024 года представляется реалистичной
В Херсонской области остановлено движение гражданского через Днепр
война в украине
В Херсонской области остановлено движение гражданского через Днепр
Администрация Херсонской напомнила о решении прекратить движение гражданского транспорта через Днепр в связи с завершением эвакуации с территории правобережья, а также усилением военной опасности
В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150
фейки про армию России
В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150
Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о «фейках» про армию против новосибирского школьника Евгения Фокина, сообщают проект «Сетевые свободы» и «Медиазона»
Авторская колонка
Про ядерную войну и собранные на коленке ракеты
Слушая заявления российских руководителей про то, как мы сейчас жахнем по врагам не имеющим аналогов высокоточным российским ядерным оружием, я боюсь, что и ядерное оружие, как и ботинки на армейских складах, здорово покоцали мыши
Авдерин Валерий
Сотни погибших
война в украине
Сотни погибших
О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области рассказал один из выживших военнослужащих. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек
Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
киев
Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей — около 3 млн человек. Эвакуация может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Сербия
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти республики отказались от плана урегулирования ситуации по которому Косово должно было стать членом ООН без формального признания независимости со стороны Сербии
Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана
Поправки внесены по итогам июньского референдума в законы о Конституционном суде, уполномоченном по правам человека, прокуратуре, изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законодательные акты и в Кодекс об административных нарушениях
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
война в украине
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
швеция
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что новое правительство дистанцируется от курдского ополчения в Сирии YPG и его политического ответвления - партии PYD
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
США
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
Министерство обороны США анонсировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Помимо нового вооружения помощь Киеву будет включать в себя ремонт уже имеющейся у ВСУ техники
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран впервые признал, что поставлял боевые беспилотники России. Как заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, это были небольшие партии, отправленные за несколько месяцев до начала войны в Украине
Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения
Болшария
Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения
Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за отправку Украине тяжелого оружия. За это решение депутаты отдали 175 голосов, против – 49
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии назвал нынешний российский режим террористическим
чехия
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии назвал нынешний российский режим террористическим
Комитет по иностранным делам Чехии «в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим»
Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО
Г енсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО, и теперь пришло время принять их в альянс