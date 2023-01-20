Лавров спровоцировал новый дипломатический конфликт с Израилем
Попытки Москвы объяснять происходящее в Украине борьбой в нацизмом привели к новому конфликту с Израилем. В прошлый раз пришлось извиняться Путину
Попытки Москвы объяснять происходящее в Украине борьбой в нацизмом привели к новому конфликту с Израилем. В этот раз МИД Израиля и еврейские организации сочли неприемлемым заявление главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, сравнившего действия западных стран в ходе войны в Украине с Холокостом.
Лавров заявил в ходе пресс-конференции в среду, что «США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения российского вопроса».
МИД Израиля счел неприемлемыми слова Лаврова. «Любое сравнение или соотнесение текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших и должно быть решительно отвергнуто. Такие сравнения неприемлемы», — сказал пресс-секретарь министерства газете Haaretz.
Мемориальный комплекс «Яд Вашем» в Иерусалиме, являющийся одним из ведущих исследовательских центров по истории Холокоста, также увидел в словах российского министра «оскорблением реальных жертв нацизма». Слова Лаврова являются «бредовой и опасной» интерпретацией истории и «должны быть осуждены», сообщил председатель «Яд Вашема» Дани Даян.
На заявление Лаврова обратили внимание и в Европейском еврейском конгрессе. Президент ЕЕК Ариэль Музикант призвал Лаврова «недвусмысленно извиниться и отозвать свои слова».
Российский МИД не стал реагировать на комментарий израильских коллег, но ответил ЕЕК. В ведомстве заявили, что «мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно».
Российское руководство, в том числе Владимир Путин, с самого начала войны в Украине пытаются подать ее как продолжение войны с нацизмом. Высказывание Лаврова, скорее всего, направлено на российскую аудиторию и было сделано, чтобы убедить россиян, что Украина и поддерживающие ее страны представляют реальную угрозу для России и ее граждан, считают эксперты Института изучения войны (ISW).
Это не первый скандал между Россией и Израилем, вызванный высказываниями Лаврова. 2 мая в интервью итальянскому каналу Mediaset Лавров сказал, что еврейское происхождение Владимира Зеленского не противоречит целям Москвы по «денацификации» Украины, а также добавил, что у Гитлера могло быть еврейское происхождение, а сами евреи говорят, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Это заявление назвали антисемитскими и ошибочными многие израильские политики. Среди осудивших слова Лаврова были премьер-министр страны Нафтали Беннет, президент Ицхак Герцог и глава МИД Яир Лапид. Израиль потребовал от России официальных извинений.
5 мая Путин провел переговоры с Беннетом, после которых офис премьер-министра Израиля сообщил, что российский президент извинился за слова Лаврова, а Беннет эти извинения принял. МИД России и Сергей Лавров не приносили извинений в обоих случаях