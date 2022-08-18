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Азия
18 августа 2022, 21:10

Правительство Японии объявило конкурс идей, как побудить молодежь чаще выпивать

Национальное налоговое управление Японии объявило конкурс «Sake Viva!», призванный побудить молодежь страны пить больше японских алкогольных напитков

Правительство Японии объявило конкурс идей, как побудить молодежь чаще выпивать

Национальное налоговое управление Японии объявило конкурс «Sake Viva!», призванный побудить молодежь страны пить больше японских алкогольных напитков. Коротко о конкурсе рассказывает The Guardian.

Организаторы конкурса предложили людям в возрасте 20-39 лет прислать до 9 сентября свои идеи, как вновь сделать популярными алкогольные напитки. Участникам предложили представить новые продукты и разработки, а также изучить новые методы продаж с помощью «метавселенной».

В Японии в последние годы стали меньше пить алкоголя на фоне демографических изменений, пандемии коронавируса, а также изменения образа жизни молодежи, что сказалось на налоговых поступлениях. Потребление алкоголя в Японии в год упало со 100 литров на человека в 1995 году до 75 литров в 2020 году. В 1980 году налоговые поступления от продажи алкоголя составляли 5% от общего числа, в 2011 году — 3%, а в 2020-м — 1,7%.

Министерство здравоохранения Японии выразило надежду, что начатая кампания также напомнит людям, что нужно пить «подобающее количество алкоголя».

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