Японские ученые обнаружили связь между нарушением осанки и снижением когнитивных функций
Японские ученые протестировали 411 человек и обнаружили, что чем сильнее верхняя часть позвоночника наклоняется вперед, тем более вероятными будут когнитивные проблемы
Признаком скрытого снижения когнитивных функций могут быть проблемы с осанкой. Японские ученые протестировали 411 человек и обнаружили, что чем сильнее верхняя часть позвоночника наклоняется вперед, тем более вероятными будут когнитивные проблемы.
Ученые Университета Синсю в Японии обнаружили связь между нарушениями осанки и ухудшением когнитивных функций. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
В работе приняли участие 411 добровольцев в возрасте от 50 до 89 лет. Их осанка оценивалась на основе рентгеновских снимков. В частности, ученые определяли отклонения в сагиттальной оси позвоночника (SVA). Это промежуток от начала позвоночника до центра позвонка С7. Отклонение определялось в милиметрах.
Исследователи обнаружили, что у людей, у которых голова и шея сильнее выступают вперед таза, если смотреть сбоку, с большей вероятностью столкнутся с умеренным снижением когнитивных функций. Ученые обратили внимание и на половые различия.
Для мужчин SVA связали с возрастным снижением когнитивных функций, а у женщин оно было распространено вне зависимости от возраста, если длина SVA составляла 70 мм и более.
Автор исследования, доктор Шота Икегами из Университета Синсю отмечает, что обнаружить скрытое снижение когнитивных функций можно с помощью рентгеновских снимков. Исследование является неинвазивным и быстрым, соответственно, его можно использовать для скрининга.
Нарушения осанки не единственное, что негативно влияет на когнитивные функции. Такой же эффект наблюдается при употреблении ультраобработанных продуктов. Бразильские ученые обнаружили, что у тех, кто ест такую пищу, на 28% повышен риск снижения когнитивных функций.