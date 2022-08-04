Минобороны Азербайджана сообщило о проведении в Нагорном Карабахе операции «Возмездие»
Азербайджан сообщил, что провел в Нагорном Карабахе военную операцию и захватил ряд высот в районе Карабахского хребта, об этом говорится на сайте Минобороны страны
Азербайджан сообщил, что провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие» и захватил ряд высот в районе Карабахского хребта, об этом говорится на сайте Минобороны страны.
В ведомстве сказали, что «члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана», где временно размещен российский миротворческий контингент, попытались захватить высоту Гырхгыз и «грубо нарушили» положения 2020 года, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий. Министерство опубликовало кадры с беспилотника, на которых видны удары ракетами по позициям армянских сил.
«В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг. < … > Уничтожена и ранена живая сила < … >, несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Страна потребовала полного вывода армянских войск из региона.
В Минобороны России отметили обострение обстановки в зоне ответственности российских миротворцев и сообщили, что в районе высоты Сарыбаба «со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня». 2 августа российское ведомство сообщило, что за прошедшие сутки было «три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана».
МИД Армении 3 августа написал, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе нарушил Азербайджан, и подтвердил информацию о жертвах и раненых без уточнения их числа.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о частичной мобилизации, которая начала действовать с сегодняшнего дня.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия. Тогда при посредничестве России стороны заключили соглашение о прекращении огня — Армения передала Азербайджану контроль примерно над половиной Нагорно-Карабахской республики.
Последнее обострение конфликта произошло 24 марта этого года. Российские военные, которых отправили в регион в качестве миротворцев, утверждали, что Азербайджан ввел силы в зону ответственности России и нанес удар беспилотниками по подразделениям армии республики. Минобороны Азербайджана отрицало, что условия соглашения были нарушены.