Генштаб США сообщил о планах поставить Украине 20 установок HIMARS
По словам министра обороны США, боевые действия на территории Украины находятся в критической, решающей стадии. На этом фоне он заявил о необходимости неотложной поддержки Украины
США вместе с союзниками отдадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 12 из них уже переданы. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
«Мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», — сказал он.
Ранее 20 июля глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что США направят на Украину еще четыре HIMARS.
Милли добавил, что Донбасс «пока не потерян» для Киева и что США ожидают продолжительных боевых действий на истощение.
По словам министра обороны США, боевые действия на территории Украины находятся в критической, решающей стадии. На этом фоне он заявил о необходимости неотложной поддержки Украины и добавил, что Вашингтон и союзники продолжат искать способы оказания военной помощи Киеву.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что на этой неделе США объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, дополнительные боеприпасы для РСЗО и для артиллерии.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что дополнительные поставки вооружений необходимы Киеву, так как за счет этого есть возможность для «переломного момента» в конфликте. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов счел, что он произойдет в августе.
В конце прошлого месяца главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил использование HIMARS против российских объектов в Крыму.
В Пентагоне не раз говорили, что хотят увидеть, как Россия потерпит поражение на Украине. Российский президент Владимир Путин в ответ на это заявил, что Россия «всерьез-то еще ничего не начинала». В Кремле пояснили, что он имел в виду, что в боевых действиях задействована незначительная часть потенциала страны.
Россия критикует Запад за поставки военной помощи, утверждая, что они не приближают мир. При этом Москва неоднократно указывала на то, что поставки западного вооружения Киеву не помешают ей достичь своих целей.