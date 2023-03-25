Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Германия не смогла поддержать Украину достаточным образом. Об этом он заявил в интервью газете Politico
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Германия не смогла поддержать Украину достаточным образом. Об этом он заявил в интервью газете Politico.
«Они были не так щедры, как должны были бы», — сказал премьер-министр Польши. «Я все еще призываю их к этому», — добавил он. Однако господин Моравецкий признал, что Берлин внес изменения в политику, в том числе масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил и отмену запрета на отправку оружия в зону боевых действий. Он также отметил решение Германии отправить в Украину боевые танки Leopard.
Польский премьер также указал на прошлую энергетическую политику Германии, которая в значительной степени зависела от импорта российского газа. «Своей очень ошибочной газовой и нефтяной политикой в отношении России они несут со-ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке», — сказал он. «Германия совершила драматическую ошибку, полностью завися в своей бизнес-модели от России в плане ископаемого топлива», — добавил господин Моравецкий. Премьер-министр сообщил, что высказал свое мнение о поддержке Германией Украины с канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
Кроме того, Матеуш Моравецкий сделал несколько предложений. По его мнению, страны НАТО должны резко увеличить свои расходы до 3% ВВП, Евросоюз — изучить возможность привлечения новых долговых обязательств для оборонных целей, а также скорее перенаправить замороженные российские активы на военные действия.