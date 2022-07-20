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Америка
20 июля 2022, 15:19

Американский доллар демонстрирует необычайную силу

Этим летом американский доллар демонстрирует необычайную силу по отношению к другим мировым валютам, достигая максимума по отношению к евро, японской иене и другим, и это ощущают многие как в США, так и в других странах

Американский доллар демонстрирует необычайную силу

Этим летом американский доллар демонстрирует необычайную силу по отношению к другим мировым валютам, достигая максимума по отношению к евро, японской иене и другим, и это ощущают многие как в США, так и в других странах.

На момент закрытия рынков во вторник днем, 1 евро стоил 1,02 доллара, 1 британский фунт – 1,20 доллара, а иена стоила менее одного американского цента.

Все эти валюты торговались на исторических минимумах по отношению к доллару или вблизи них.

Укрепление доллара, который дорожает по отношению к другим валютам с прошлого года, но особенно стремительно этим летом, является результатом нескольких причин. Это и решение ФРС, американского центрального банка, начать агрессивное повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, и перевод активов глобальными инвесторами в США, которые представляются безопасным местом в условиях неопределенности из-за российского вторжения в Украину.

Самым главным драйвером укрепления доллара является новая политика ФРС в отношении процентной ставки.

В начале года она находилась в диапазоне 0–0,25 процента, но с тех пор повышалась три раза и теперь составляет 1,50–1,75 процента, причем, вероятно, будет повышаться и дальше.

Поскольку в развитых странах процентные ставки очень низки, в том числе в Европе, где Европейский центральный банк не спешит их повышать, агрессивное ужесточение денежной политики ФРС приводит к тому, что хранение долларовых депозитов на процентных счетах в США становится более привлекательным. Это повышает стоимость доллара по отношению к другим мировым валютам.

Многие международные инвесторы переводят активы в США из других развитых стран по причинам, не связанным с процентными ставками, в том числе из-за более позитивных оценок будущего экономического роста в Соединенных Штатах.

Это, в частности, происходит в Европе из-за неопределенности, вызванной войной в Украине.

Россия, оказавшаяся под жесткими санкциями Запада из-за своей агрессии, контролирует значительную часть природного газа, который Европа использует для снабжения энергией своих заводов и обогрева своих домов. При этом неясно, будут ли эти поставки существенно ограничены в будущем, что может негативно сказаться на экономическом росте.

«Мы являемся безопасным убежищем, – заявил Уильям Рейнш из Центра стратегических и международных исследований. – Мы надежная валюта. Мы не будем экспроприировать банковские счета людей, и, учитывая, что ФРС действительно идет впереди, особенно по сравнению со ставками Европейского центрального банка, мы являемся тем местом, куда нужно идти».

Сильный доллар также означает, что товары, импортируемые из стран, чьи валюты упали по отношению к доллару, становятся дешевле.

В период, когда высокая инфляция ведет к росту цен, снижение стоимости импорта приносит некоторое облегчение американским потребителям.

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