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15 июля 2022, 11:35

Доллар дороже евро впервые за 20 лет: почему это произошло и что это значит

Доллар дороже евро впервые за 20 лет: почему это произошло и что это значит

В среду, 13 июля, на мировом валютном рынке произошло историческое событие — доллар достиг паритета с евро, а затем стал стоить дороже европейской валюты. Такая ситуация сложилась впервые с 2002 года. Почему это произошло и как может повлиять на мировую экономику?

Почему падает евро

Евро с начала года снизился к доллару на 12%. Европейская валюта теряет свои позиции к доллару по нескольким причинам. Инфляция в еврозоне восемь месяцев подряд обновляет исторические рекорды — в июне показатель роста цен в годовом выражении составил 8,6%. При этом ЕС оказался на пороге энергетического кризиса — «спецоперация»* России на Украине взвинтила цены на газ. На этой неделе поставки газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток» полностью остановились из-за техобслуживания, но власти Германии, крупнейшего европейского потребителя российского газа, опасаются, что газ не будет поставляться в прежних объемах и после планового ремонта.

Это делает более вероятной рецессию в еврозоне. Согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg в начале июля, вероятность падения европейской экономики по итогам года выросла до 45% c июньских 30%. В условиях риска рецессии и рисков избыточного роста доходностей по суверенному долгу европейских стран Европейский центральный банк (ЕЦБ) не спешит повышать ставки — базовая процентная ставка по кредитам все еще держится на нулевом уровне, ставка по депозитам — на отрицательном (-0,5%). Европейский регулятор собирается повысить ставку на 0,25 п. п. только в конце июля и допускает более агрессивное повышение в сентябре.

Тем временем Федеральная резервная система США в ужесточении денежно-кредитной политики действует более решительно. На фоне рекордной с начала 1980-х инфляции ФРС на последних трех заседаниях повысила базовую ставку на 1,5 п. п., причем на июньском заседании — сразу на 0,75 п. п., максимально с 1994 года. Поскольку инфляция в США продолжает расти (9,1% в годовом выражении по итогам июня), рынок ждет, что регулятор продолжит агрессивно повышать ставку.

Из-за того, что в США перешли к ужесточению монетарной политики быстрее, чем в еврозоне, доходность по американским суверенным облигациям стала выше, чем по европейскому долгу, что обеспечило более высокий спрос инвесторов на американскую валюту. «Не секрет, что европейские экономики уязвимы сейчас к росту цен на энергоносители, ухудшаются прогнозы экономического роста в еврозоне, и, конечно, на этом фоне евро не пользуется большой популярностью», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Кроме того, в пользу доллара говорит и то, что инвесторы традиционно уходят в американскую валюту и активы, номинированные в ней, когда опасаются ухудшения глобальной экономической обстановки, добавляет экономист.

Где «дно» у евро

 краткосрочной перспективе на курс европейской валюты будет влиять ситуация с газоснабжением ЕС. «Перспективы курса евро/доллар сейчас тесно связаны с возобновлением работы «Северного потока». В худшем сценарии, если трубопровод не возобновит работу после 21 июля, курс может снизиться до $0,95, что подразумевает достижение очередного минимума в этой валютной паре. Если же трубопровод вернется к работе на уровне 40-60% мощности, то курс, вероятнее всего, снизится примерно до $0,98-0,97», — прогнозирует начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаил Шульгин.

В случае прекращения поставок российского газа европейские страны столкнутся  с существенной рецессией, «зима может быть очень долгой», предупреждает старший портфельный менеджер BlueBay Каспар Хенс. В наихудшем сценарии он допускает, что европейская валюта опустится до $0,90. 

По мнению Орловой из Альфа-банка, достижение паритета между долларом и евро — это знаковое событие, но это «не девальвация и постоянное снижение одной валюты, а лишь волатильность внутри валютной пары». «Десять лет назад мы наблюдали слабый доллар, сейчас — слабый евро. Но на длинном горизонте пара имеет все шансы опять выйти на уровень $1,15-1,2», — считает она.

Каковы последствия

Евро дешевле доллара — это не только удар по престижу европейской валюты, но и дополнительные сложности для борьбы с инфляцией в еврозоне, ведь импорт в долларах, в первую очередь энергия и сырье, становится более дорогим, отмечает Reuters. В то же время более слабый евро по отношению к доллару поддержит конкурентоспособность европейских экспортеров, что, однако, не выглядит весомым преимуществом в свете ожидаемого замедления мировой экономики.

Доллар растет не только к евро, но и к другим ключевым валютам: индекс DXY, показывающий отношение доллара в корзине из евро, фунта, иены, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка, находится на максимумах за 20 лет. В частности, японская иена с начала года стала аутсайдером среди всех крупнейших валют, потеряв 16%, обращает внимание Шульгин из «Открытие Инвестиций».

Укрепление доллара к мировым валютам обычно коррелирует со снижением цен на товарно-сырьевых рынках. Влияет сильная американская валюта на цены на сырье и сейчас, говорит директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. За месяц цены на нефть марки Brent снизились со $121 до $97 за баррель. Так, укрепление доллара косвенно повлияет и на российскую валюту, несмотря на то, что курс рубля в последние месяцы определяется почти исключительно экспортно-импортными операциями. «Цены на сырьевые товары поддерживают экспортные доходы высокими, а рубль, как следствие, крепким. Укрепление доллара скажется на снижении цен сырьевых товаров, что, в свою очередь, повлияет на курс рубля», — объясняет экономист. В то же время Полевой подчеркивает, что первопричина снижения сырьевых цен — опасения рецессии и общий пессимизм на рынках.

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