Зеленский надеется получить истребители F-16 в будущем
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании союзников на базе Рамштайн в Германии. Он заявил, что надеется на поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего действия в будущем
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании союзников на базе Рамштайн в Германии. Он заявил, что надеется на поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего действия в будущем.
«В ваших силах сделать это «Рамштайном танков». Не спорить о количестве танков, но открыть поставки в принципе», — сказал Владимир Зеленский во время своего видеовыступления. Он добавил, что надеется на то, что следующие встречи союзников «войдут в историю как «Рамштайн F-16 и ракет дальнего радиуса действия».
Господин Зеленский также призвал ускорить поставки танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны. «Я могу поблагодарить вас сотни раз за то, что вы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы можем сказать тысячи слов в дискуссиях, но не могут заменить словами пушки, которые нужны нам, чтобы использовать против российской артиллерии или противовоздушных ракет», — сказал он.
Сегодня, 20 января, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Нидерланды рассмотрят возможность поставок истребителей F-16 на Украину после получения соответствующей просьбы. По его словам, на поставку обычного оборудования «нет табу», но страна может поставить только то, что запрашивает Украина.