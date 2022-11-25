Украина подтвердила убийство иранских военных советников в Крыму, помогавших россиянам управлять дронами-камикадзе
В Крыму были убиты иранские военные советники, которые помогали российским военнослужащим управлять дронами-камикадзе Shahed-136
В Крыму были убиты иранские военные советники, которые помогали российским военнослужащим управлять дронами-камикадзе Shahed-136. Эту информацию, распространенную ранее СМИ, подтвердил изданию The Guardian секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов заявил, что Украина будет преследовать любое иранское военное присутствие, пишет издание. «Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить», — сказал он.
По словам Данилова, в заявления Тегерана о том, что Иран не поставляет России дроны, он не верит.
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя новость об убийстве иранских советников, назвал слова Данилова «феерическим бредом».
«Трудно сказать, что это — запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима», — написал Аксенов в телеграм-канале.
Об убийстве иранских советников в Крыму, обучавших россиян пилотировать беспилотники, в конце октября сообщило издание The Jerusalem Post. По данным СМИ, из-за украинских обстрелов погибли десять иранских граждан.
В Украине и западных странах неоднократно заявляли, что Россия использует в войне иранские дроны Shahed-136. Иран и Россия при этом отрицали, что Тегеран поставляет Москве беспилотники, которые применяются в Украине. 5 ноября глава МИД Ирана впервые признал поставки, уточнив, что они происходили еще до начала войны в Украине и речь шла лишь о «небольшом числе» дронов.