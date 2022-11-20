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20.11.2022 19:05

Для защиты своего неба Украина получила от Франции зенитные системы Crotale

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл детали относительно военной помощи, переданной Украине, отметив, что среди последних предоставленных систем - ЗРК Crotale

Для защиты своего неба Украина получила от Франции зенитные системы Crotale

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл детали относительно военной помощи, переданной Украине, отметив, что среди последних предоставленных систем - ЗРК Crotale. Об этом сообщает BFMTV, со ссылкой на интервью в Le Journal du Dimanche.

Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что среди последних переданных Украине систем - две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.  

Хотя французскую помощь больше всего ассоциируют с самоходными артиллерийскими установками Caesar, которых передали уже 18, перечень вооружения гораздо шире: это также ракеты Milan и Mistral, около 60 бронетранспортеров VAB, противотанковые мины HDP-2A2, средства защиты на случай ядерной, биологической или химической угрозы, новейшие приборы ночного видения.

Кроме того, по словам Лекорню, Киев просил о радиолокационных станциях и этот запрос еще рассматривают. 

В дополнение, Франция будет участвовать в работе центра обслуживания военной техники для Украины в Словакии, работу которого будет координировать совместная франко-немецкая ассоциация оборонпрома KNDS. Среди прочего, там должны обслуживать и ремонтировать гаубицы PzH 2000, САУ Caesar, зенитные танки Gepard, бронетранспортеры Dingo.

Одобренный в парламенте фонд поддержки на 200 млн евро также позволит Украине заказывать необходимое у французского оборонпрома и обеспечивать обслуживание поставленных систем. По словам Лекорню, речь может идти в том числе о закупке БМП Bastion или оборудования для понтонных переправ.  

Министр рассказал, что во Франции уже прошли обучение 400 украинских военных - тех, которые будут работать с переданными системами, и эта деятельность продолжится в рамках миссии ЕС. "Наша первоначальная цель - обучить 2000 человек из всего 15 000, как предложили на уровне ЕС. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на системах, которые мы предоставляем", - отметил Лекорню. 

По его словам, общий объем французской военной помощи Украине достиг 550 млн евро и сейчас она по объемам помощи - в пятерке крупнейших поставщиков помощи.

По оценкам Kiel Institute, которые публиковали в октябре, Франция была еще на 8-м месте - уступая США, Великобритании, Польше, Германии, Канаде и Норвегии.

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