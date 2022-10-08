Взрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ
Утром 8 октября появилась информация о взрыве и пожаре на Крымском мосту. Российские власти обвинили Украину в диверсии. По версии Национального антитеррористического комитета, на мосту взорвался грузовик и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом
Пресс-служба СБУ официально не подтвердила свою причастность, но намекнула на нее в стихах.
Взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября, устроили сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом пишет агентство УНИАН со ссылкой на заявление источника в правоохранительных органах.
По его словам, сотрудники СБУ подорвали Крымский мост в результате специальной операции. Аналогичную информацию со ссылкой на правоохранителей опубликовало издание «Украинская правда».
Сама Служба безопасности Украины пока официально не заявила о своей причастности к инциденту на Крымском мосту, однако прокомментировала его на странице в социальной сети Facebook. Пресс-служба перефразировала знаменитые строки украинского поэта Тараса Шевченко, намекнув, что представители спецслужбы намерены попасть или уже находятся в оккупированном Крыму:
Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.
Утром 8 октября появилась информация о взрыве и пожаре на Крымском мосту. Российские власти обвинили Украину в диверсии. По версии Национального антитеррористического комитета, на мосту взорвался грузовик и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Несколько пролетов дорожного полотна обвалились в Керченский пролив, поэтому движение транспорта перекрыли.
Владимир Путин собрал правительственную комиссию из-за взрыва на Крымском мосту. Он направил на место происшествия руководителей МЧС, Минтранспорта и представителей силовых ведомств: ФСБ, МВД, Росгвардии.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Крымский мост является только началом освобождения полуострова. По его словам, вскоре украинцы вернут все захваченные территории и все имущество, похищенное Россией.