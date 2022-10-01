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Украина
01.10.2022 18:07

На украинском заводе Baykar наладят сборку не состоящих на вооружении ВСУ беспилотников

Работа над созданием завода Baykar в Украине продолжается, заявил гендиректор турецкой компании Халюк Байрактар. По его словам, на предприятии будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников

На украинском заводе Baykar наладят сборку не состоящих на вооружении ВСУ беспилотников

Работа над созданием завода Baykar в Украине продолжается, заявил гендиректор турецкой компании Халюк Байрактар. По его словам, на предприятии будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников (БПЛА) Bayraktar Aknc, которых пока нет у украинских военных.

Также на заводе планируется собирать уже имеющуюся у Киева модель дронов Bayraktar TB2. Господин Байрактар добавил, что одна из будущих моделей дронов может получить украинское название. Его слова передает украинское издание LIGA.Tech.

В августе Baykar создала украинское подразделение и объявила о подготовке к строительству завода в стране. Господин Байрактар обещал не поставлять беспилотники в Россию. Кремль предупреждал, что совместный украинско-турецкий завод по производству Bayraktar будет сразу «демилитаризован».

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