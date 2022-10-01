На украинском заводе Baykar наладят сборку не состоящих на вооружении ВСУ беспилотников
Работа над созданием завода Baykar в Украине продолжается, заявил гендиректор турецкой компании Халюк Байрактар. По его словам, на предприятии будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников
Работа над созданием завода Baykar в Украине продолжается, заявил гендиректор турецкой компании Халюк Байрактар. По его словам, на предприятии будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников (БПЛА) Bayraktar Aknc, которых пока нет у украинских военных.
Также на заводе планируется собирать уже имеющуюся у Киева модель дронов Bayraktar TB2. Господин Байрактар добавил, что одна из будущих моделей дронов может получить украинское название. Его слова передает украинское издание LIGA.Tech.
В августе Baykar создала украинское подразделение и объявила о подготовке к строительству завода в стране. Господин Байрактар обещал не поставлять беспилотники в Россию. Кремль предупреждал, что совместный украинско-турецкий завод по производству Bayraktar будет сразу «демилитаризован».