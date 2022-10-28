Строительство украинского завода Baykar планируют завершить через два года
Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, намерена завершить строительство завода в Украине через два года
Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, намерена завершить строительство завода в Украине через два года. Об этом глава компании Халюк Байрактар заявил в интервью Reuters.
«Сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы фактически приступим к строительству… в течение двух лет мы хотели бы его закончить», — сказал господин Байрактар.
В августе турецкая компания Baykar создала украинское подразделение и объявила о подготовке к строительству завода в стране. Позже господин Байрактар сообщил, что на украинском заводе наладят сборку высотного дальнего беспилотника Bayraktar Aknc.