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Украина
30.09.2022 17:42

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал сегодня на 19:00 мск пресс-конференцию

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал сегодня на 19:00 мск пресс-конференцию. Ее тема не называлась.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия»,— заявил президент.

Заявление господина Зеленского прозвучало после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Владимир Зеленский понимает, что решение по официальному приятию в НАТО требует времени и консенсуса. Поэтому до того момента, когда Украина станет членом НАТО, президент предложил подписать коллективный договор безопасности Киева. Проект договора недавно презентовал руководитель офиса президента Андрей Украины Ермак.

Для вхождения в НАТО необходимо получить поддержку всех 30 стран-участников альянса. Ранее после запроса о вхождении в НАТО Финляндии и Швеции несогласие выражала Турция. Анкара поставила ряд условий и затем дала свое согласие.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в Евросоюзе (ЕС). 9 июня Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. 23 июня Совет ЕС согласовал статус кандидата для Украины.

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