Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал сегодня на 19:00 мск пресс-конференцию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал сегодня на 19:00 мск пресс-конференцию. Ее тема не называлась.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия»,— заявил президент.
Заявление господина Зеленского прозвучало после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Владимир Зеленский понимает, что решение по официальному приятию в НАТО требует времени и консенсуса. Поэтому до того момента, когда Украина станет членом НАТО, президент предложил подписать коллективный договор безопасности Киева. Проект договора недавно презентовал руководитель офиса президента Андрей Украины Ермак.
Для вхождения в НАТО необходимо получить поддержку всех 30 стран-участников альянса. Ранее после запроса о вхождении в НАТО Финляндии и Швеции несогласие выражала Турция. Анкара поставила ряд условий и затем дала свое согласие.
28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в Евросоюзе (ЕС). 9 июня Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. 23 июня Совет ЕС согласовал статус кандидата для Украины.