Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
Разные группы официальных российских лиц публично и непублично пытались выйти на переговоры с Украиной, заявила Ольга Стефанишина
Разные группы официальных российских лиц публично и непублично пытались выйти на переговоры с Украиной, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, «Украина никогда не отступала от переговоров», но теперь «рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале», из-за «тяжести преступлений» России.
«Действительно, были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц. Украина никогда не отступала от переговоров»,— сказала госпожа Стефанишина France 24 (цитата по «Украинской правде»). Никаких подробностей она не сообщила.
Переговоры Москвы и Киева были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций по мирному урегулированию конфликта прошла в Стамбуле 29 марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе говорил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной, Кремль также заявлял о готовности к переговорам при выполнении условий России.