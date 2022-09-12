Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией и пообещал «сражаться до конца»
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией в актуальных условиях из-за отсутствия у российской стороны «желания… быть конструктивными»
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией в актуальных условиях из-за отсутствия у российской стороны «желания… быть конструктивными». По мнению политика, Россия пыталась разговаривать с Украиной языком ультиматумов, что господин Зеленский считает неприемлемым.
«Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными.. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — рассказал президент Украины в интервью CNN. Он добавил, что украинская сторона будет «сражаться до конца», а договор между Россией и Украиной может быть заключен только после ухода российских войск с украинских территорий.
«Некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка», — оценил господин Зеленский предшествующие дипломатические соглашения с Россией.
Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.