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12 сентября 2022, 01:08

Экс-глава СБУ по Харьковской области задержан по подозрению в госизмене

Бывший глава Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин, уволенный указом президента Украины 29 мая, задержан по подозрению в государственной измене и оставлении места службы

Экс-глава СБУ по Харьковской области задержан по подозрению в госизмене

Бывший глава Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин задержан по подозрению в государственной измене и оставлении места службы. Об этом сообщили издания «Украинская правда» и «Суспильня».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Дудина 29 мая. По его словам, экс-глава СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

После увольнения Роман Дудин попросил Владимира Зеленского опровергнуть информацию о его бездействии. По его словам, он был виноват только в том, что выдал людям оружие 24 февраля. 19 июля на его место назначили Александра Куца.

Месяцем ранее Владимир Зеленский лишил звания генерала экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергея за «антигероизм». В апреле украинский президент говорил, что ему не хватает времени заниматься всеми предателями Украины, но, по его словам, он постепенно будет «очищать» силовые структуры.

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