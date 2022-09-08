Украина заявила об освобождении двадцати населенных пунктов в Харьковской области
Украинские войска отвоевали 20 населенных пунктов в Харьковской области, ранее захваченных Россией. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов
Украинские войска отвоевали 20 населенных пунктов в Харьковской области, ранее захваченных Россией. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, армия продолжает наступление, и «в настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км», а общая площадь освобожденной территории на Харьковском и Южнобугском направлениях превысила 700 квадратных километров.
Ранее Z-паблики и прокремлевские блогеры сообщали о тяжелых боях в районе Балаклеи. Российское Минобороны заявило лишь об уничтожении там складов с ракетами и боеприпасами. В свою очередь украинские СМИ утверждают, что ВСУ уже вошли город и подняли над зданием администрации украинский флаг. При этом, по словам местных жителей, активных боев не было и российские войска «ушли сами».
Балаклея находилась в оккупации с начала марта. В городе располагался крупный опорный пункт российских войск. Переход Балаклеи и населенных пунктов к северу от нее под контроль ВСУ отрежет от снабжения российскую группировку под Изюмом.
За два дня контрнаступления украинцев в Харьковской области, 6–7 сентября, Россия лишилась 76 единиц техники и артиллерии, утверждает соавтор блога Oryx, где ведется список потерь армии РФ в Украине. По его словам, ВСУ уничтожили 6 танков, 20 бронемашин, сбили самолет Су-25. Также им удалось захватить две установки «Град» (БМ-21) и другую военную технику.
8 сентября глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил эвакуацию в Купянском районе региона. Купянск — важнейший транспортный узел, который используется для снабжения российской армии, в том числе в Донбассе. Расстояние от города до Балаклеи — около 60 км. Именно Купянск россияне провозгласили «столицей» оккупированных районов Харьковской области.
Успех ВСУ на юго-востоке отметил и американский Институт изучения войны (ISW). Украинские военные воспользовались переброской российских войск в Донецкую и Херсонскую области, чтобы провести внезапное контрнаступление на Харьковском направлении. В результате ВСУ продвинулись не менее чем на 20 километров вглубь оккупированных районов к северу от Изюма.