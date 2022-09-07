Переброс российских сил на южный фронт позволил Украине начать активные боевые действия под Харьковом
Украинские силы провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи которая, вероятно, отбросила российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка
Украинские силы провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи (примерно в 65 км к юго-востоку от Харькова), которая, вероятно, отбросила российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Поступают сообщения о том, что украинские силы захватили поселок Вербовка (менее 3 км к северо-западу от Балаклеи) и что армия РФ больше не сохраняет свои прежние позиции в Байраке и Новой Гусаровке, отмечают эксперты.
Как обращают внимание в ISW, пророссийские источники признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили несколько мостов в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Передислокация российских сил на южный фронт, вероятно, позволила Украине контратаковать на харьковском направлении, заявили в институте.
Украинские официальные лица, в том числе Генштаб ВСУ, пока не комментируют ход украинской контрнаступательной операции в Харьковской области. Не сообщает об этом и Минобороны РФ.
4 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные освободили один населенный пункт в Донецкой области и еще два на юге страны. Минобороны РФ признавало, что украинские войска «предприняли попытку наступления» в Херсонской и Николаевской областях.