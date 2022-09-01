Нацполиция Украины назвала, сколько захвачено предприятий на оккупированных территориях
Национальная полиция Украины открыла 260 уголовных производств по захвату предприятий российскими военными, включая те, которые находятся на временно оккупированных территориях
Национальная полиция Украины открыла 260 уголовных производств по захвату предприятий российскими военными, включая те, которые находятся на временно оккупированных территориях. Об этом рассказал в интервью Forbes глава Нацполиции Игорь Клименко.
Больше всего захваченных предприятий полиция фиксирует в Луганской и Херсонской областях. В Луганской области утеряны материально-товарные ценности ряда компаний, в том числе две компании ДТЭК – это «Востокэнерго» и Луганская ТЭС, многочисленные административные помещения государственных учреждений, в частности полиции, государственных предприятий и банковских учреждений.
Также Нацполиция расследует 13 уголовных производств, связанных с завладением зерном и имуществом зернохранилищ на временно оккупированных территориях. К примеру, россияне захватили пять морских судов с пшеницей в Бердянске, 700 000 т ржи и 900 000 т кукурузы в пгт Заречное Донецкой области.
Более 2100 га – количество уничтоженного урожая в результате обстрелов или поджога, по данным полиции.
Полиция фиксирует случаи торговли украденным зерном на временно оккупированных территориях через границы Украины. По словам Клименко, полиция арестовала несколько автомобилей на $250 000, которые хотели продать зерно по серым схемам.
Объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры увеличился до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн, подсчитал KSE Institute.
Всего с начала войны повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 43 700 единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 18 гражданских аэропортов, 105 200 легковых авто, 764 детсада, 634 культурных сооружений, 27 торговых центров, 28 нефтебаз.
Объем косвенных потерь отраслей тоже вырос на $1,8 млрд и предварительно оценивается в $128,8 млрд или 3,7 трлн грн.