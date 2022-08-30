Зеленский наградил госнаградами иностранцев, поддержавших Украину
Президент Украины наградил в понедельник государственными наградами иностранных граждан, поддержавших Украину после начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию страны
Президент Украины Владимир Зеленский наградил в понедельник государственными наградами иностранных граждан, поддержавших Украину после начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию страны. Все они разные дни войны посещали Киев.
Среди отмеченных наградами - бывший посол США в России Майкл Макфол, дизайнер Демна Гвасалия, актёры Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер, музыканты группы Imagine Dragons, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Италии Марио Драги, глава компании-разработчика бесплиотников «Байрактар» Халука Байрактар, актриса Джессика Честейн.
Согласно документу, Честейн получила орден княгини Ольги третьей степени, остальные награждённые - ордена «За заслуги» различных степеней.