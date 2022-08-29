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Украина
29 августа 2022, 13:24

В Херсоне со второй попытки убит бывший народный депутат Украины ставший колаборантом

В Херсонской области убит Алексей Ковалев, бывший народный депутат Украины, перешедший на сторону России. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме в городе Голая Пристань

В Херсоне со второй попытки убит бывший народный депутат Украины ставший колаборантом

В Херсонской области убит Алексей Ковалев, бывший народный депутат Украины, перешедший на сторону России. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме в городе Голая Пристань, пишет «The Moscow Times» сос ссылкой на телеграм-каналы Astra и Baza. Рядом с трупом лежало помповое ружье, зарегистрированное на самого Ковалева.

По предварительным данным, нападение произошло 28 августа около 15 часов дня. Неизвестные забрались в частный дом Ковалева, где расстреляли его из помпового ружья «Моссберг» и напали на его сожительницу, которую ранили ножом. 38-летняя женщина госпитализирована.

В оккупированном регионе Ковалев был заместителем председателя по сельскому хозяйству. 22 июня на чиновника уже совершали покушение — был взорван его автомобиль. Тогда мужчина не пострадал, а в больнице заявлял, что его не смогут запугать и он вернется к работе.

На чиновников Херсонщины и Запорожья, находящимися под контролем России, нападали не раз. Оккупационные власти обвиняют в покушениях и убийствах украинских военных. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что это работа партизан.

Так, 26 августа в Бердянске был взорван автомобиль заместителя начальника ГАИ пророссийской администрации Александра Колесникова. Его с осколочными ранениями доставили в больницу, где он позже скончался. 24 августа в Михайловке в Запорожье взорвали машину, в которой находился пророссийский глава поселка Иван Сушко. Он погиб. Днем ранее, 23 августа, покушение было совершено на Игоря Телегина, замглавы департамента внутренней политики оккупированной Херсонской области. Для нападения использовалась самодельная бомба. Покушение оказалось неудачным, Телегин жив и не пострадал. 12 августа в Мелитополе был взорван автомобиль одного из руководителей избирательного штаба «Единой России» Олега Шостака, который после был доставлен в больницу с ранением. Он выжил. 6 августа неизвестный несколько раз выстрелил в курировавшего сферу ЖКХ замглавы пророссийской администрации Новой Каховки Виталия Гуру. От полученных ранений он скончался. 5 августа был госпитализирован другой «наместник» Кремля в Херсоне — руководитель оккупационной областной администрации Владимир Сальдо. В российском Минобороны заявили, что он был отравлен боевым отравляющим веществом. 11 июля была подорвана машина Евгения Юнакова, главы пророссийской администрации Великого Бурлука в Харьковской области. Он погиб. 24 июня в Херсоне при взрыве автомобиля погиб назначенный Россией глава управления по молодежной политике и спорту Дмитрий Савлученко. 22 июня был ранен при взрыве глава военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрий Турулев. 18 июня взрывом ранило главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. 

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