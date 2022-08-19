Меню
Украина
Симптомы «кентавра» и новые штаммы коронавируса вызывают тревогу
Украина
19 августа 2022, 00:30

Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации

Самый богатый украинец Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после возвращения контроля над городом Украины. С начала войны его состояние упало на 64%

Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации

Самый богатый украинец Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после возвращения контроля над городом Украины, об этом он заявил в интервью польсокму изданию  Wiadomosci .

«Для меня Мариуполь был, есть и всегда будет украинским городом. Я верю в украинскую армию и поддержку наших западных партнеров. Я верю, что если Украина получит достаточную военную помощь, Мариуполь обязательно будет уволен», – подчеркнул Ринат Ахметов .

Он добавил, что «когда украинский флаг снова поднимется над Мариуполем, мы направим все силы на восстановление города». 

«Лично я не пожалею на это ни сил, ни денег. Мы обязательно восстановим наши заводы, и сталь из Мариуполя в Украине снова будет конкурировать на мировых рынках», – сказал он.

Полномасштабная война существенно затронула бизнес-империю Рината Ахметова. С начала войны его состояние упало на 64%. В начале 2022 года Forbes оценивал их в $13,7 млрд, а в июле – всего в $4,9 млрд. 

Главное сокровище бизнес-империи  «Метинвест»  потеряло 2/3 оценочной стоимости бизнеса. Ранее  Forbes оценивал стоимость «Метинвеста» в $3 млрд , из которых на долю Ахметова приходится $2,25 млрд.

Война разрушила вертикальную интеграцию группы «Метинвест». В Мариуполе она потеряла два главных предприятия – «Азовсталь» и ММК им. Ильича. Эти активы были ядром металлургического бизнеса «Метинвеста». Сюда поставлялось до 40% железорудного сырья из горнообогатительных комбинатов компании в Днепропетровской области. Из этого сырья мариупольские заводы производили стальную продукцию с большей добавленной стоимостью. Только четверть этой продукции продавалась в Украине, остальные уходили на экспорт, в частности в виде слябов для перекатных заводов «Метинвеста» в Англии и Италии. В 2021 году «Азовсталь» и ММК им. Ильича произвели 8,6 млн т стали, или 90% всей стали группы. На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции.

Также была  обновлена ​​оценка ДТЭК – сейчас она составляет $580 млн . Важнейшими из остальных активов остаются частная и коммерческая недвижимость ($650 млн),  ПУМБ  ($250 млн) и транспортная компания  «Лемтранс»  ($225 млн). Оценить наличные средства и другие ликвидные активы Ахметова непросто: он не подает имущественные декларации, однако, учитывая предыдущие выплаты дивидендов, эта сумма может составить $300 млн.

Стоимость элитного транспорта Рината Ахметова Forbes оценивает в $160 млн. Футбольный клуб «Шахтер» подешевел до $150 млн, большую часть которых составляет трансферная стоимость футболистов.

11 июля 2022 года владелец SCM Ринат Ахметов заявил, что инвестиционная компания  выходит из медийного бизнеса «Медиа группа Украина» отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензий печатных медиа в Украине.

Материалы по теме
«Вместе с Россией», но непонятно почему
В офисе президента Украины прогнозируют новые диверсии в России и обещают взорвать Крымский мост
По версии британской разведки, российский флот прижался к Крыму и не имеет эффективного контроля над морем
Сейчас на главной
Политика
«Вместе с Россией», но непонятно почему
Несмотря на то, что прокремлевские власти Херсонской и Запорожской областей Украины, территории которых заняты российской армией, все чаще говорят о проведении плебисцитов, никакой идеологии у этой кампании нет. Российские власти не собираются ни в чем убеждать жителей, которые до начала войны в Россию не стремились
Опрос показал, что 70% россиян испытывают финансовые трудности
соцопрос
Опрос показал, что 70% россиян испытывают финансовые трудности
Центр исследований гражданского общества ВШЭ провел опрос на предмет материального положения россиян. Почти 70% респондентов заявили, что прямо сейчас испытывают финансовые трудности
Виновницей гибели рыб в реке Одер могла стать польская компания по производству меди и серебра
Польша
Виновницей гибели рыб в реке Одер могла стать польская компания по производству меди и серебра
Из реки Одер, что протекает на границе Германии и Польши, уже выловлено более 100 тонн мёртвой рыбы. Однако до сих не понятно, что стало причиной гибели рыб
Правительство Японии объявило конкурс идей, как побудить молодежь чаще выпивать
япония
Правительство Японии объявило конкурс идей, как побудить молодежь чаще выпивать
Национальное налоговое управление Японии объявило конкурс «Sake Viva!», призванный побудить молодежь страны пить больше японских алкогольных напитков
В Европарламенте просят Еврокомиссию запретить экстрадицию в Россию
Европарламент
В Европарламенте просят Еврокомиссию запретить экстрадицию в Россию
Депутат Европарламента от Болгарии Радан Канев призвал Европейскую комиссию дать четкую рекомендацию государствам-членам ЕС прекратить все процедуры экстрадиции российских граждан из ЕС в Россию
В мире
Известный юрист Джейсон МакКью решил отобрать порядка триллиона долларов у попавших под санкции россиян
Группа адвокатов, которую возглавляют юридические фирмы McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, ищут деньги для серии процессов против оказавшихся под санкциями россиян
Новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов
отставки и назначения
Новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов
По приказу президента России Владимира Путина новым командующим Черноморским флотом назначили вице-адмирала Виктора Соколова
СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского во Львове
Эрдоган
СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского во Львове
Во время визита Эрдогана в Украине находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Поэтому предусмотрено проведение трехстороннего саммита с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша
Конец эпохи?
Куба
Конец эпохи?
Впервые за 60 лет Куба пустит иностранных инвесторов в оптовую и розничную торговлю страны. Нынешний экономический кризис, вызванный годами пандемии и санкциями США, заставил правительство частично пожертвовать наследием Фиделя Кастро
Мэр Венеции объявил охоту на серферов катающихся по главному каналу города
Венеция
Мэр Венеции объявил охоту на серферов катающихся по главному каналу города
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что он охотится на «двух дерзких идиотов», снятых в процессе передвижения вдоль Гранд-канала на моторизованных досках для серфинга
Общество
«Жопе президента» не нашлось места в новостях о штрафе Шевчуку
Крупнейшие СМИ в России не стали упоминать «жопу президента» в новостях о штрафе Юрия Шевчука. Накануне суд в Уфе оштрафовал лидера ДДТ по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) на 50 тысяч
Суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей посетителя крымского караоке-бара за заказ украинской песни, а диджея арестовали на 10 суток
Крым
Суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей посетителя крымского караоке-бара за заказ украинской песни, а диджея арестовали на 10 суток
Ленинский районный суд Крыма назначил штраф в размере 50 тысяч рублей посетителю караоке-бара «Краб» в Щелкино Дмитрию Гайну за «дискредитацию» российской армии
Олег Дерипаска подал в суд на Навального из-за фотографии с Лавровым
олигархи
Олег Дерипаска подал в суд на Навального из-за фотографии с Лавровым
Мария Певчих рассказала, что Дерипаска потребовал выплачивать ему по 50 тысяч рублей за каждый день в случае неудаления расследования, а также записать видео, где она и Албуров лично зачитывают опровержение
В офисе президента Украины прогнозируют новые диверсии в России и обещают взорвать Крымский мост
В ближайшие несколько месяцев в Крыму продолжатся взрывы на военных объектах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Команда Навального попросили Францию и Швейцарию арестовать имущество бывшей жены Путина
ФБК
Команда Навального попросили Францию и Швейцарию арестовать имущество бывшей жены Путина
Соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией обратились в министерства иностранных дел Франции и Швейцарии с просьбой ввести санкции против Людмилы Очеретной
Евросоюз игнорировал угрозу России и слишком зависел от решений Германии
Польша
Евросоюз игнорировал угрозу России и слишком зависел от решений Германии
В Европейском союзе годами не хотели слышать предупреждения о российской угрозе, а большинство вопросов в ЕС решали две страны. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
В мире
США предложили считать российские алмазы «кровавыми»
Россия — крупнейший экспортер мелких алмазов. По данным правительства США, драгоценные камни — одна из основных статей неэнергетического экспорта России в стоимостном выражении
Во время демонтажа советского танка в Нарве прошли задержания
Эстония
Во время демонтажа советского танка в Нарве прошли задержания
Полиция эстонской Нарвы сообщила о задержании восьми человек в связи с тем, что они, возмутившись переносом советского танка-памятника, призывали других к насильственному сопротивлению