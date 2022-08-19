Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации
Самый богатый украинец Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после возвращения контроля над городом Украины. С начала войны его состояние упало на 64%
Самый богатый украинец Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после возвращения контроля над городом Украины, об этом он заявил в интервью польсокму изданию Wiadomosci .
«Для меня Мариуполь был, есть и всегда будет украинским городом. Я верю в украинскую армию и поддержку наших западных партнеров. Я верю, что если Украина получит достаточную военную помощь, Мариуполь обязательно будет уволен», – подчеркнул Ринат Ахметов .
Он добавил, что «когда украинский флаг снова поднимется над Мариуполем, мы направим все силы на восстановление города».
«Лично я не пожалею на это ни сил, ни денег. Мы обязательно восстановим наши заводы, и сталь из Мариуполя в Украине снова будет конкурировать на мировых рынках», – сказал он.
Полномасштабная война существенно затронула бизнес-империю Рината Ахметова. С начала войны его состояние упало на 64%. В начале 2022 года Forbes оценивал их в $13,7 млрд, а в июле – всего в $4,9 млрд.
Главное сокровище бизнес-империи «Метинвест» потеряло 2/3 оценочной стоимости бизнеса. Ранее Forbes оценивал стоимость «Метинвеста» в $3 млрд , из которых на долю Ахметова приходится $2,25 млрд.
Война разрушила вертикальную интеграцию группы «Метинвест». В Мариуполе она потеряла два главных предприятия – «Азовсталь» и ММК им. Ильича. Эти активы были ядром металлургического бизнеса «Метинвеста». Сюда поставлялось до 40% железорудного сырья из горнообогатительных комбинатов компании в Днепропетровской области. Из этого сырья мариупольские заводы производили стальную продукцию с большей добавленной стоимостью. Только четверть этой продукции продавалась в Украине, остальные уходили на экспорт, в частности в виде слябов для перекатных заводов «Метинвеста» в Англии и Италии. В 2021 году «Азовсталь» и ММК им. Ильича произвели 8,6 млн т стали, или 90% всей стали группы. На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции.
Также была обновлена оценка ДТЭК – сейчас она составляет $580 млн . Важнейшими из остальных активов остаются частная и коммерческая недвижимость ($650 млн), ПУМБ ($250 млн) и транспортная компания «Лемтранс» ($225 млн). Оценить наличные средства и другие ликвидные активы Ахметова непросто: он не подает имущественные декларации, однако, учитывая предыдущие выплаты дивидендов, эта сумма может составить $300 млн.
Стоимость элитного транспорта Рината Ахметова Forbes оценивает в $160 млн. Футбольный клуб «Шахтер» подешевел до $150 млн, большую часть которых составляет трансферная стоимость футболистов.
11 июля 2022 года владелец SCM Ринат Ахметов заявил, что инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса «Медиа группа Украина» отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензий печатных медиа в Украине.