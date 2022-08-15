Оперативное командование Украины заявило о бегстве российского командования из Херсона
По данным британской разведки, чтобы не оставить группировку полностью отрезанной от снабжения, российские войска возвели несколько понтонных переправ через Днепр
Командование российской армии покинуло Херсон после разрушения ударами ВСУ ключевых мостов, по которым снабжался город, занятый с первых недель войны.
Об этом пешет The Moscow Times со ссылкой на заявиления главы Николаевской области Украины Виталия Кима, мэра Мелитополя Ивана Федорова. Позже это подтвердилп глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, командный состав российских сил был вынужден перебраться на левый берег Днепра, чтобы сохранить связь с линиями снабжения и оказаться на отрезанной ударами ВСУ территории.
Украинские взяли под огневой контроль все транспортные и логистические пути, ведущие в Херсон, заявила Гуменюк. В середине прошлой недели стало известно о повреждении Антоновского автомобильного моста, который вместе с железнодорожным «близнецом» является ключевой переправой через Днепр, огибающий Херсон с запада и юга.
В субботу, 13 августа, командование «Юг» ВСУ заявило о выведении из строя моста на дамбе Каховской ГЭС. После ударов, для которых использовались в том числе американские ракетные системы HIMARS, «у россиян нет возможности перемещать тяжелую технику», заявила в понедельник Гуменюк.
По словам Кима, российские командиры передислоцируются в Мелитополь. «Наши силы сопротивления, партизанское движение будут рады их встречать», — заявил мэр.
По данным британской разведки, чтобы не оставить группировку полностью отрезанной от снабжения, российские войска возвели несколько понтонных переправ через Днепр. От них теперь зависит судьба нескольких тысяч российских солдат, находящихся на западном берегу Днепра.
Если украинским военным удастся остановить попытки отремонтировать мосты, российская армия, вероятно, потеряет способность обороняться от украинских контратак даже ограниченной силы, пишут эксперты американского Института изучения войны.
Признаки деградации российских линий снабжения на западе Херсонской области могут включать нехватку снарядов, топлива; резкий рост количества брошенной техники; снижение интенсивности артобстрелов и наземных операций, отмечают в ISW.