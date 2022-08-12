В Киеве заявили о десятках погибших российских военных во время взрывов на аэродроме в Крыму
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в результате взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму погибли 60 летчиков и техников, еще около 100 человек были ранены
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в результате взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму погибли 60 летчиков и техников, еще около 100 человек были ранены. Его цитирует The New York Times.
По словам Геращенко, его оценка основывается на данных разведки и анализе видео. Чиновник сравнил последствия от взрывов на аэродроме с гибелью крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота.
Основываясь на данных о повреждениях автомобилей в районе взрыва, Геращенко также утверждает, что «нет шансов», что какой-то из самолетов на аэродроме остался целым.
Независимых подтверждений оценки Геращенко нет. Российские власти ранее утверждали, что в результате взрывов пострадали 14 человек, еще один человек погиб. Минобороны сообщало, что авиационная техника не пострадала.
Контекст. Во вторник на аэродроме «Саки» произошла серия взрывов. Спутниковые снимки, сделанные после взрывов, показывают, что на аэродроме были уничтожены по крайней мере восемь самолетов Су-30 и Су-24.
Геращенко ранее публиковал информацию о действиях украинских военных, позже оказавшуюся ложной. В частности он распространил сообщение о том, что все 13 украинских пограничников с острова Змеиный, ставшие известными благодаря фразе «Русский военный корабль, иди на х*й», отказались сдаваться в плен и погибли. Позже Зеленский подтвердил, что часть пограничников были взяты в плен Россией, а позже обменяны.