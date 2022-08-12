Россия собирается использовать в войне против Украины устаревшие Су-24М
Россия собирается привлечь к участию в войне против Украины устаревшие истребители Су-24М. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов
Россия собирается привлечь к участию в войне против Украины устаревшие истребители Су-24М. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, это связано с огромными авиационными потерями России. Громов заявил, что за время войны Россия потерял две эскадрильи истребителей Су-35, то есть около 24 самолетов.
«По опыту боевых действий, самолеты Су-35 также показали низкий уровень живучести», — сказал он в ходе брифинга.
Су-24М — экспортная модификация советского бомбардировщика Су-24, разработанная в 1986 году. Первый полет на нем был выполнен в 1987 году, а серийное производство прекращено в 1993-м. Всего в модификации Су-24М и ее производных вариантах было выпущено около 770 истребителей. В течении 2005—2018 годов самолеты были выведены из боевого состава.
9 августа на российском аэродроме в поселке Новофедоровка в аннексированном Крыму произошла серия взрывов. Через пару дней Planet Labs опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, что в результате взрывов пострадали как минимум 7 истребителей — вероятно, Су-24 и многоцелевые истребители Су-30. По данным CNN, это может быть наибольшей потерей для российской авиации со времен Второй мировой войны. Минобороны при этом утверждает, что взрыв — это результат детонации боеприпасов, и отказывается подтверждать размер полученного урона.