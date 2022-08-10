Украина взяла на себя ответственность за удар по аэродрому в Крыму
По данным «РБК-Украина», единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, где находится аэродром, — оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром»
За атакой на российский военный аэродром в Новофедоровке стоят вооруженные силы Украины. Об этом The New York Times рассказал высокопоставленный украинский военный чиновник, осведомленный о ситуации.
Он объяснил, что с авиабазы регулярно вылетали самолеты для ударов по украинским войскам на Юге. Также он подчеркнул, что «использовалось устройство украинского производства».
По данным «РБК-Украина», единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, где находится аэродром, — оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Он предназначен для поражения стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 км. При этом дальность стрельбы может быть увеличена до 450-500 км. Расстояние от линии фронта в Херсонской и Николаевской областях до Новофедоровки — примерно 200 км.
У армии Украины нет вооружения, способного достичь полуострова, за исключением самолетов, которые рискуют быть немедленно сбитыми мощными средствами ПВО России в регионе, отмечает издание. В июле небольшое взрывное устройство, доставленное беспилотником, взорвалось в штабе Черноморского флота России в крымском порту Севастополь. Шесть человек получили небольшие ранения, зданию был причинен незначительный ущерб. Россия обвинила в нападении ВСУ, но украинские власти отрицали это.
Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предположил, что взрывы на военной авиабазе в Новофедоровке могут говорить о том, что на вооружении ВСУ уже поступили ракеты с дальностью 200-300 км.
Представитель пророссийских крымских властей подтвердил изданию факт взрыва, но попросил воздержаться от поспешных выводов о его причине.
Официально ВСУ не признало свою причастность к взрывам на авиабазе, ограничившись шутливым заявлением о вреде курения в неположенных местах. Минобороны России объяснило взрывы в Новофедоровке нарушением правил противопожарной безопасности.
В районе поселка Новофедоровка в Крыму 9 августа произошли взрывы. Один человек погиб, еще девять получили ранения. В российском минобороны утверждают, что инцидент произошел из-за детонации авиационных боеприпасов. Из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали жильцов, их расселят в пансионатах и гостиницах.