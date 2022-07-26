Украинских летчиков будут обучать управлению американскими истребителями в 2023 году
Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями F-15 и F-16, заявил представитель командования воздушных сил украинских войск
Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями F-15 и F-16, заявил представитель командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. Обучение намечено на 2023 годы. Ранее поправки, предусматривающие такое обучение, одобрила Палата представителей США, на это выделят $100 млн. При этом сейчас, по словам господина Игната, пилоты обучение не проходят, возможно, оно начнется позже.
Выделение средств на подготовку указывает на то, что Украина получит соответствующую технику, прокомментировал эту информацию Юрий Игнат. «Но подробности о типе и количестве самолетов не стал разглашать»,— сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
«У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас)»,— заявил представитель командования воздушных сил во время брифинга в «Укринформ» (цитата по «РИА Новости»). Есть решение Вашингтона о выделении $100 млн на подготовку военных пилотов у 2023 году, возможно, это произойдет раньше, сообщил Юрий Игнат. Решение США о выделении средств на подготовку летчиков свидетельствует о возможном предоставлении Украине истребителей «F-15, F-16 и, возможно, других», отметил представитель командования воздушных сил, не вдаваясь в подробности.
Ранее в Вашингтоне заявили, что американская администрация не рассматривают поставку истребителей вооруженным силам Украины (ВСУ) в ближайшее время.