В Минобороны Украины пообещали потопить Черноморский флот и вернуть Крым
Украинская армия готовится уничтожить российский Черноморский флот и вернуть Крым Украине с помощью западного вооружения
Украинская армия готовится уничтожить российский Черноморский флот и вернуть Крым Украине с помощью западного вооружения, заявил заместитель министра обороны страны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов.
Он отметил, что процесс «зачистки» Черного моря начался со сдачи российскими военными острова Змеиный. Параллельно ВСУ долго наращивали собственный «противокорабельный ракетный потенциал», но до сих пор не решались вступать в открытое противостояние с Россией.
По словам замминистра, украинцы не шли на штурм, ожидая иностранного оружия большей дальности. Он добавил, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство.
«Они должны отплатить за свою агрессию», — заключил генерал-майор запаса.
В Кремле отреагировали на слова Гаврилова, сообщив, что Россия не зря начала войну. «Заявления Киева только подтверждают оправданность специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинские официальные лица неоднократно говорили о планах атаковать Крымский полуостров, который Москва использует для переправы своего оружия и военной техники в Украину. 16 июля представитель Главного управления разведки Минобороны страны Вадим Скибицкий объявил, что американские системы HIMARS будут применяться украинскими солдатами для ударов по российским объектам в Крыму.
До этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко называл Крымский мост целью номер один после получения западного дальнобойного оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что американское вооружение поможет Киеву вернуть Донбасс и Крым.