Побоище в Виннице
Или о подлинных целях карательной акции
Украинские военные неплохо освоили американские реактивные системы залпового огня HIMARS и наносят губительные для российской армии, но хирургически точные, выверенные удары. Инфраструктура агрессора — в первую очередь склады боеприпасов — пылает. Но особенно чувствительным был удар по командному пункту в оккупированном Херсоне — одних только полковников погибло трое. Военные эксперты ломали голову: чем же ответит Россия? Ну вот, ответ получен.
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Удар по Виннице — карательная акция. В этой войне российским ответом на изощренное воинское искусство украинцев всегда является террор против мирного населения. Нечто подобное, только в больших масштабах, мы видели в первые недели войны. Украина не захотела встречать колонны оккупантов хлебом-солью и георгиевскими ленточками. Встретила их, как и полагается встречать оккупантов, — артиллерийскими ударами и гранатометным огнем из засад. Тогда взбешенные захватчики устроили террор в Буче, Бородянке, других городах и селах.
Сейчас в Виннице мы видим нечто похожее.
Но есть и отличие. В Буче и Бородянке оккупанты проявили много иррациональной злобы, много «инициативы» на уровне младшего командного состава, на уровне рядовых «бойцов». Удар по Виннице дорогостоящими ракетами «Калибр» с подлодки — это приказ высшего руководства Минобороны и Генштаба.
Работницы кремлевской пропаганды говорят сейчас про «временный пункт размещения нациков» в разрушенном винницком Доме офицеров. Конечно, никаких пунктов размещения «нациков» и хоть сколь-либо значимых структур ВСУ в Доме офицеров не было, и российские генералы это прекрасно понимают. Типичный Дом офицеров — что в Украине, что в других постсоветских странах — это заспанное здание, которое время от времени служит местом для поп-концертов. После начала войны провинциальные дома офицеров могут еще быть местом гражданских панихид, местом прощания горожан с погибшим на фронте воином-земляком. Гроб с телом, заплаканные родственники, почетный караул и очередь скорбящих — вот вся военная миссия Дома офицеров в сегодняшней Украине.
Но Минобороны РФ устроило кровавый спектакль для одного-единственного зрителя — Владимира Путина. Для своего хозяина, бесконечно далекого и от военного дела, и от реальной жизни, ее простейших истин и правил. Для живущего уже два десятка лет в бронированной капсуле российского диктатора «Дом офицеров» — это внушительное словосочетание, связанное с чем-то военным. «Нацики» — едва ли не единственное выученное им за последние годы новое слово. «Удар по базе нациков в Доме офицеров» — бумажку с таким рапортом ему положили на стол. Он хотел карательной операции за удары ракет HIMARS — перед ним отчитались о проведении такой операции.
Была у винницкого побоища и еще одна цель.
Среди части антивоенно настроенной российской публики бытует представление о российских генералах как о пусть и кровавых, но недотепах, которые просто не умеют воевать с помощью точечных ударов. И оружие, мол, кривое, и карты старые, и вообще военная наука середины прошлого века.
На самом деле чаще всего гибель мирного населения в результате российских ракетных ударов — один из желаемых этими военными результатов. Они в Москве относятся к этому как к элементу психологической войны. Словно речь идет не о смертях людей, в том числе детей, а о манипуляциях информационно-психологических операций.
Даже после четырех с половиной месяцев войны, после чудовищных потерь и ряда болезненных поражений российской армии, правящие элиты РФ так и не научились относиться к Украине как к полноценному обществу, желающему защитить себя. Москва продолжает искать какой-то дефект, изъян, какую-то системную ошибку, якобы вшитую в украинский национальный код. Сперва они верили, что Владимир Зеленский сбежит сразу после начала вторжения, а ВСУ разбегутся. Потом они ждали, что ВСУ повернут оружие против Зеленского и «нациков».
Сознание кремлевской группы выстроено под ожидание чего-то, что в одночасье превратит Украину в «руину». Теперь ставка делается на якобы свойственные украинцам анархичность, перманентное бунтарство и слабые волевые качества. Расшатать украинское общество при помощи террора — чтобы измученные люди потребовали у Зеленского остановить войну, согласившись на условия Кремля. Террор вкупе с растущими экономическими трудностями — на этом вполне строится стратегический расчет.
Такой подход помимо чудовищного морального облика российского военно-политического руководства демонстрирует сохраняющееся полное непонимание Украины и украинцев.
Но к вопросу о терроре. Ранее прогрессивная общественность кривилась, слыша словосочетание «кровавый режим». Теперь кривиться можно лишь от ужаса. И когда сегодня российское государство называют террористическим, не нужно снобистски отмахиваться.