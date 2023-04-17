Из цифрового рая - в цифровой ГУЛАГ
Как российская власть в один день уничтожила один из самых успешных своих проектов
Удобные электронные сервисы, в первую очередь «Госуслуги», долгое время были предметом гордости российских властей. Нравились они и самим гражданам, которые получали возможность сэкономить время, не обивать пороги ведомств и учреждений, получая нужные документы или хотя бы заказывая их со своего дивана. С помощью аккаунта на «Госуслугах» можно заплатить налоги, записаться к врачу, оплатить штраф, определить своего ребенка в школу или детский сад. Оффлайн продолжением этой системы были центры «Мои документы», где документы можно было получить физически, а пожилые люди могли воспользоваться помощью сотрудников центров. Эта система была настоящим цифровым раем для тех, кто помнил советскую и постсоветскую бюрократию или сталкивался с бюрократией в других странах.
Разработка портала «Госуслуги» началась во время президентства Дмитрия Медведева, который на тот момент старался казаться современным и либеральным политиком. Он встречался с американским президентом Бараком Обамой, пользовался Айфоном и провозгласил простой и понятный лозунг: «Свобода лучше, чем несвобода». «Госуслуги» в какой-то мере были российским Айфоном — продуктом, который помог упростить жизнь миллионам человек. А главное — портал стал редким примером того, как граждане поверили власти. «Госуслуги» стали популярны, несмотря на то, что россияне очень сильно опасаются за свои личные данные и их утечку. Миллионы людей, превозмогая страх, доверились государству и очень долго об этом не жалели.
Разумеется, руководство страны получало от «цифровизации» граждан свои выгоды. В руках Кремля и правительства был очень ценный массив биг-даты: места проживания, возраст людей, косвенные данные об их быте и привычках (например, походах к врачу). Чиновники располагали электронными адресами и телефонами миллионов пользователей Госуслуг, и почтовая рассылка портала активно работала. Например, не так давно через рассылку портала Роскомнадзор убеждал россиян в том, что Инстаграм был заблокирован на законных основаниях, а рядовые граждане получают от этой блокировки только пользу. «Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса», — убеждал Роскомнадзор в рассылке Госуслуг.
В каком-то смысле портал можно было назвать инструментом «мягкой силы», которым государство воздействовало на собственных граждан. Так власть могла достучаться до людей, в целом лояльных и далеких от революционных взглядов, но не доверяющих пропаганде и из принципа не смотрящих телевизор. Крики ведущих пропагандистских ток-шоу такие граждане слушать не готовы, но когда к тебе обращается портал, который позволил тебе сэкономить кучу времени, — почему бы не прислушаться к нему. Можно сказать, что «Госуслугам» доверяли и в этом смысле: этот интерфейс власти, хоть и не был человеческим лицом, но воспринимался вполне неплохо.
Сложно сказать, ценил ли Кремль эти плюсы, которые давали ему Госуслуги. Лет 5−7 назад казалось, что государство развивает этот сайт как «искусство ради искусства» и, возможно, как одно из средств коммуникации с обществом. Базу для различных манипуляций этим обществом власть как-то не замечала, хотя некоторые возможности были вполне очевидными. Если человек может получить при помощи Госуслуг паспорт и не боится это делать, почему бы не попробовать убедить его голосовать через портал? А влиять на итоги голосования в электронном виде куда проще, чем делать это оффлайн.
В конце 2010-х гг. возможности «Госуслуг» поняли в мэрии Москвы, которая на базе портала развивала свой сайт Мос.ру. Столичная администрация протестировала возможности «голосования» на малозначительные темы с помощью системы опросов «Активный гражданин». Потом с помощью «Гражданина» власть стала проводить общественные слушания, на которых голосовали и иногородние граждане. Неудивительно, что их итоги чаще всего были в пользу позиции мэрии. Наконец, в столице впервые стали широко применять электронное голосование (ДЭГ) на плебисците по конституционным поправкам и на выборах в Госдуму 2021 года. В чистоте технологии были сомнения, и они оказались оправданными. Если на плебисците результаты были похожими на правду, то во время парламентской кампании манипуляции оказались очевидными. В большинстве московских одномандатных округов по данным с оффлайн участков побеждали оппозиционеры, но после подведения итогов с данными из онлайна везде выиграли единороссы. Доверие к электронному голосованию среди оппозиционеров было окончательно подорвано, но широких протестов даже в Москве итоги выборов не вызвали. О подрыве доверия к «Госуслугам» речи тем более не было. У политического блока АП явно есть планы на использование ДЭГ на будущих президентских выборах 2024 года: в Москве и регионах сокращают число оффлайн участков, чтобы увеличить долю «электронки».
11 апреля 2023 года образ цифрового рая на «Госуслугах» был окончательно разрушен. Депутаты Госдумы явно с подачи силового блока приняли поправки к законодательству, по которым повестка в армию (будь то срочная служба или мобилизация), отправленная через «Госуслуги», автоматически будет считаться врученной. Если аккаунта на портале у гражданина нет, то повестка попадет в реестр, познакомиться с которым можно в «Моих документах» и через семь дней она тоже будет считаться врученной. Удобное и обжитое пространство «Госуслуг» и МФЦ становится пространством опасным, от которого лучше держаться подальше. Несмотря на то, что удаление аккаунта на портале не спасет человека от «вручения» повестки через семь дней по умолчанию, многие россияне предпочтут перегородить хотя бы один канал, через который их могут призвать в армию. Опасным станет и поход в МФЦ, которые будут хранить реестр повесток. Частичное спокойствие дороже удобства, и граждане это понимают. Для иллюстрации приведем обратный пример — часть людей не доверяет «Госуслугам» из-за того, что их личные данные могут попасть в широкий доступ. Они игнорируют удобства и тратят свое время на получение документов оффлайн в обмен на спокойствие. Точно так же теперь будут действовать граждане прежде лояльные ставшим опасными «Госуслугам».
Руины цифрового рая стали настоящим цифровым адом или цифровым ГУЛАГом. Евангелисты «человеческого интерфейса» могут превратиться в новых старообрядцев, которые бежали в леса от ока государства. Такими лесами в новых условиях может стать оффлайн. Через «Госуслуги» с государством общались, как правило, городские жители, достаточно обеспеченные и знающие, как пользоваться интернетом. Связь с ними власть надолго обрубает. Государство фактически объявило гражданам: «Госуслуги — это наша площадка, которую мы используем в своих интересах, а не место встречи и диалога с вами». Если в личный кабинет может прийти повестка в армию, то туда же могут отправить подписку на займ в пользу войны, которая по умолчанию будет считаться активированной. Не оплатил займ — штраф. Удобно. Только теперь уже для власти, а не для граждан.
Те, кто подумывал доверить порталу свой голос на будущих президентских выборах, теперь, скорее всего, задумаются, а стоит ли это делать. Откровенно «нарисованный» процент ДЭГ негативно скажется на восприятии итогов даже достаточно лояльными власти гражданами. Разумеется, точно прогнозировать протесты по итогам голосования в 2024 году, невозможно. Но опыт показывает, что недоверие итогам голосования способно стать триггером массовых протестов — именно так было в 2011 году. Разрушение доверия к «Госуслугам» и привычки пользоваться порталом точно не прибавит доверия к грядущей президентской кампании. Но силовому блоку и даже Владимиру Путину внешняя легитимность больше не нужна — режиму становится вполне комфортно считать своей базой репрессии и страх, а не низовую поддержку. Разрушение доверия к популярным «Госуслугам» — лишнее тому свидетельство.