С начала военного вторжения в Украину в России появилось более 3,4 тысячи человек с военной инвалидностью
С начала российского вторжения в Украину в российском федеральном реестре инвалидов зарегистрировались более 3 400 человек, которые получили инвалидность из-за боевой травмы
С начала российского вторжения в Украину в российском федеральном реестре инвалидов зарегистрировались более 3 400 человек, которые получили инвалидность из-за боевой травмы. Внимание на статистику, публикованную на сайте реестра, обратила «Медиазона».
Данные статистики охватывают период до 1 апреля 2023 года. В эту категорию, уточняет издание, попадают только те, кто получил травму на войне. Военная инвалидность устанавливается комиссией, а оформление может длиться месяцами — поэтому это число не равно числу тяжелораненых на фронте, указывают журналисты.
По данным «Медиазона», до 2022 года число людей, живущих с военной инвалидностью, сокращалось на несколько тысяч каждый год, так как часть из них умирала, а новых не вносили — в категорию военных инвалидов попадают лишь те, кто получил увечье «при защите Родины, на фронте, военной службе на территории других государств».
При этом травмы, полученные на военной службе, но не связанные с боевыми действиями, относятся к другой категории.
Самый значительный рост числа военных с инвалидностью наблюдается в Московской области (+660), Москве (+500) и Петербурге (+349). Здесь располагаются крупные госпитали Министерства обороны, уточняет издание.