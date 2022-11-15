Российские СМИ подвергли цензуре выступление Зеленского на саммите G20
Российские государственные агентства, а вслед за ними и крупнейшие частные СМИ подвергли цензуре выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите «большой двадцатки»
Российские государственные агентства, а вслед за ними и крупнейшие частные СМИ подвергли цензуре выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите «большой двадцатки» (G20), пишет ихдание «Агентство». На нем он назвал условия, на которых Киев готов к миру с Москвой.
Агентства РИА Новости и ТАСС детально рассказали лишь о нескольких предложениях, которые Зеленский сделал во время своего выступления. Они написали про его инициативы по расширению зерновой сделки на Николаев, обмене пленными по формуле «все на всех», а также привели высказывание Зеленского о том, что Киев не намерен подписывать «Минск-3». РИА Новости также выпустили новость о предложении украинского президента направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.
ТАСС в одной из новостей упомянул о десяти условиях, гарантирующих мир, но привел в тексте лишь некоторые из них: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», восстановление территориальной целостности Украины. Спустя несколько часов после речи Зеленского новость про 10 пунктов вышла и на сайте агентства РИА Новости.
Но большая часть заявлений Зеленского в тексты госагентств не попала. В частности, они проигнорировали сравнение Зеленским возвращения Херсона под контроль Украины с высадкой войск союзников в Нормандии в 1944 году, слова о «попытке превратить холод в оружие» против миллионов людей, «массовых захоронениях», которые оставляет после себя Россия, 430 убитых детях, гибели 6 миллионов домашних животных и 50 тысяч дельфинов в Черном море. Не попало в заметки и предложение Зеленского создать трибунал по преступлениям России против Украины. РИА Новости и ТАСС не заметили и того, что украинский президент обращался в ходе своего выступления к «G-19», показательно игнорируя российскую делегацию.
Похожим образом выступление Зеленского осветили и крупнейшие частные российские СМИ. На сайте «Коммерсанта» к моменту публикации этой новости вышла только одна заметка – новость под заголовком «Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех»». Такая же новость была и на сайте РБК. Кроме того, сайт опубликовал новость «Зеленский на G20 представил 10 условий «формулы мира» для Украины». Но и в ней не было тех деталей, которые опустили госагентства. «Интерфакс» вообще не стал писать о речи.
Это не первый случай, когда публичное выступление президента Украины подвергается цензуре в России. В марте Роскомнадзор запретил публиковать интервью Зеленского российским журналистам.